Здания, освобождаемые ведомствами при переезде в "Москву-Сити", могут стать культурными и образовательными центрами

14.03.19 17:16

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

14 марта. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил использовать здания, в которых располагались министерства и ведомства до переезда в деловой комплекс "Москва-Сити", в качестве культурных и образовательных центров.

"Еще один вопрос, который я сегодня предлагаю обсудить, (...) касается использования зданий, которые освобождаются после переезда. Они, как правило, расположены в историческом центре. Здесь, в этих зданиях, можно будет создать новые городские культурные, образовательные и иные, офисные, может быть, пространства", - сказал он на совещании по вопросам перевода федеральных органов исполнительной власти в новый комплекс.

Д.Медведев обратил внимание на необходимость использования этих зданий. "Чтобы не получилось так, что министерства переехали в одно здание, а те здания, которые были, неизвестно где болтаются, и никакой выгоды от этого государству нет", - обратил внимание премьер.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, в деловой центр переезжают ряд федеральных органов исполнительной власти, включая центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи (всего около 5 тыс. сотрудников).

В качестве нового офиса для ведомств выбрана 42-этажная офисная башня многофункционального комплекса "IQ-квартал", расположенная по адресу: Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Федеральные ведомства займут офисные помещения площадью 69 тыс. кв. м. (в настоящее время ведомства занимают 160 тыс. кв. м в разных зданиях Москвы).

Как отметили в пресс-службе кабинета министров, создание правительственного комплекса и совместное размещение в нем федеральных органов исполнительной власти позволит повысить эффективность работы и взаимодействия федеральных ведомств, а также будет способствовать экономии бюджетных средств за счет сокращения площадей и расходов на их эксплуатацию и содержание.