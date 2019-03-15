Строительство завода по розливу питьевой воды на берегу Байкала приостановлено

15.03.19 08:11

© РИА Новости. Израиль Озерский

15 марта. Interfax-Russia.ru - Суд приостановил строительство завода производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области в пятницу.

"Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук Слюдянского района приостановлено с 15 марта до устранения выявленных в ходе проверок нарушений. Суд удовлетворил соответствующий иск Западно-Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры", - отмечается в сообщении.

"Интерфакс" пока не обладает комментариями природоохранной прокуратуры.

Как отмечается в пресс-релизе, в ходе обследования на территории строящегося завода специалисты Росприроднадзора и прокуратуры обнаружили следы нефтепродуктов, локальные навалы отходов производства.

"Разрешение на проведение ООО "АкваСиб" (инвестор проекта - ИФ) земляных работ по снятию почвенного грунта для обустройства траншей под водоводы на момент проверки не было предоставлено. Выяснилось, что были нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству этого завода, а также в ходе проведения государственной экологической экспертизы", - говорится в сообщении.

По данным инвестора, первая очередь завода по розливу воды в Култуке будет введена в строй в конце 2019 года, в следующие два года он выйдет на проектную мощность. К 2022 году объем производства должен составить 154,8 тыс. кубометров воды в год. Ранее также сообщалось, что общий объем инвестиций в строительство завода составит 1,5 млрд рублей.

Ранее местные жители провели несколько акций протеста против строительства завода на берегу Байкала. Они считают, что предприятие, если оно будет запущено, нанесет экологический ущерб озеру. Премьер РФ Дмитрий Медведев ранее также заявил, что распорядился проверить проект на соответствие экологическим стандартам.

В минувшую среду Совет по правам человека при президенте РФ со ссылкой на ученых-лимнологов сообщил, что строительство на Байкале завода для экспорта воды может создать угрозу для живущих вокруг озера редких животных.