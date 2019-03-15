Томская область в рамках нацпроектов построит 12 детсадов

15.03.19 08:12

© РИА Новости. Игорь Зарембо

15 марта. Interfax-Russia.ru - Томская область в 2019-2021 годы на реализацию нацпроектов по строительству получит из федерального бюджета почти 15 млрд рублей, еще 5,5 добавит из региональной казны, сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин в пятницу на съезде Совета муниципальных образований Томской области.

"За три года построим семь детских садов в разных районах областного центра. Новые детские сады и пристройки к действующим появятся в Зырянском, Кожевниковском, Молчановском, Первомайском и Шегарском районах", - сказал С.Жвачкин.

По его словам, в Томском районе школы появятся в двух новых жилых районах, также там возведут новый корпус дома-интерната.

"В Колпашевском и в Молчановском мы возведем новые спортивные центры. Во многих районах построим объекты водоснабжения и полигоны твердых коммунальных отходов", - отметил глава региона.

По данным С.Жвачкина, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Томске построят хирургический корпус областного онкологического диспансера стоимостью почти в 4 млрд рублей, а также откроет в 2019 году центр позитронно-эмиссионной томографии, что позволит завершить модернизацию онкологической службы, начатую семь лет назад.

Он также сообщил, что в рамках нацпроекта "Демография" регион создаст более 4 тыс. новых ясельных мест, увеличит долю жителей, регулярно занимающихся спортом, с 37% до 55%.

"По нацпроекту "Жилье и городская среда" жилищное строительство в Томской области должно вырасти почти в 1,5 раза и через пять лет составить 723 тыс. кв. м в год. Около 7 тыс. человек мы расселим из непригодного для жизни жилья, благоустроим 300 парков и скверов", - подчеркнул С.Жвачкин.

Он добавил, что в рамках нацпроекта "Культура" Томская область в 2019 году мы отремонтирует Самусьский дом культуры, а в 2022-2024годах реконструирует театр куклы и актера "Скоморох".