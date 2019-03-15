Отправку животных из "китовой тюрьмы" в океанариумы назвали незаконной

15.03.19 08:51

Фото "Интерфакса"

15 марта. Interfax-Russia.ru - Юрист экологической организации считает незаконным намерение консилиума ученых во главе с рыбохозяйственной наукой отправить часть косаток и белух из "китовой тюрьмы" в океанариумы.

"Законодательство России не допускает разработку планов адаптации и дрессировки незаконно добытых объектов животного мира. Предусматривается возможность содержания в условиях, которые могут обеспечить их биологические потребности. Эта мера применяется, если доказана невозможность их выпуска в среду обитания соответствующими специалистами", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" юрист региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина" Наталия Лисицына.

В своем объяснении она ссылается на ст. 59 ФЗ "О животном мире" и постановление правительства РФ от 28.05.2003 N 304.

"Учитывая, что невозможно в неволе создать для китообразных условия, которые будут обеспечивать их биологические потребности - проплывать более 100 км в день, охотиться на живую добычу, нырять на глубину несколько сот метров, жить в семье и поддерживать социальные связи с группе, то единственным законным решением в отношении косаток и белух в бухте Средней будет выпуск их в среду обитания", - отмечает юрист.

Также по данным экологов мировая практика свидетельствует о том, что возврат в среду обитания возможен даже для тех китообразных, которые провели в неволе более 20 лет.

Между тем, сын известного исследователя Жака-Ива Кусто назвал критичной ситуацию с "китовой тюрьмой" в Приморье. Французский океанограф Жан-Мишель Кусто отметил, что промедления с выпускам могут нанести непоправимый вред здоровью млекопитающих.

"Мы несем большую ответственность и должны сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что эти киты и дельфины смогут восстановиться и вернуться в места, где они были не так давно выловлены. Если мы не начнем действовать достаточно быстро, их здоровью будет нанесен еще больший ущерб", - сообщил Ж.Кусто в своем видеообращении.

"Ситуация критична и мы сделаем все возможное, чтобы помочь", - отметил океанограф.

Он также добавил, что у него и его команды есть богатый опыт реабилитации морских млекопитающих и возвращению их в естественную среду.

"У нас был опыт проведения работы в прошлом и благодаря российским властям мы были приглашены, чтобы оказать помощь", - добавил Кусто.

В феврале сообщалось, что французский исследователь океанов, защитник окружающей среды и кинопродюсер Жан-Мишель Кусто и ряд международных экологических организаций обратились к руководству России с просьбой освободить находящихся в "китовой тюрьме" под Находкой косаток и белух. В ответ губернатор О.Кожемяко пригласил Ж.-М.Кусто в Россию. В начале марта Кусто выразил готовность приехать в Приморье, оценить состояние животных в "китовой тюрьме" и согласился помочь организовать их реабилитацию.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что в бухте содержится 11 косаток и 90 белух, животные выловлены с многочисленными нарушениями закона, их планировали продать за границу в китайские океанариумы.

Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики говорят, что животные сбежали, экологи уверены, что они погибли. Ученые указывают на плачевное состояние некоторых животных, в том числе на нарушение кожных покровов и риск развития инфекционных заболеваний.

Консилиум ученых под руководством Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), созданный для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина решить судьбу косаток и белух из "китовой тюрьмы", планирует отправить часть животных, если эксперты их сочтут непригодными для выпуска, в океанариумы.