Мэр Новосибирска утвердил установку памятника Сталину

15.03.19 08:21

© РИА Новости. Болот Бочкарев

15 марта. Interfax-Russia.ru - Мэр Новосибирска, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть утвердил согласованное художественным советом решение установить памятник Иосифу Сталину на территории обкома КПРФ в Октябрьском районе города.

"Размещение будет на территории здания Новосибирского областного комитета. Такое решение принято. Я даже провел совещание уже первое, мы посмотрели (проект - ИФ)", - сказал А.Локоть журналистам в пятницу.

Установить памятник на территории обкома предложили новосибирские коммунисты. Инициаторы в течение нескольких лет добивались разрешения установить памятник И.Сталину на других площадках в городе, но каждый раз получали отказ.

В среду художественный совет города согласовал размещение памятника на территории обкома.

В проекте, представленном на заседание худсовета, предполагается благоустроить площадку вокруг памятника, построить кирпичную стену с колоннами, возвести подиум из гранитной плитки, провести иные работы. Общая высота памятника - 3 метра. На площадке будет установлено прожекторное освещение и круглосуточное видеонаблюдение.

Стоимость работ по благоустройству, которые, как ожидается, возьмет на себя областная организация КПРФ, составляет около 1 млн рублей.

А.Локоть в пятницу уточнил журналистам, что, если такое финансирование вообще потребуется, "это будут привлеченные средства, никак не бюджетные".

Открыть памятник планируется к 9 мая 2019 года.