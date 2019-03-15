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15.03.19 08:32

Корабли ТОФ в акватории двух морей провели ракетные стрельбы

© РИА Новости. Виталий Аньков
15 марта. Interfax-Russia.ru - Ракетные стрельбы в акваториях Японского и Охотского морей выполнили корабли из состава Приморской флотилии разнородных сил, а также соединения Войск и сил на Северо-востоке России, сообщает в пятницу Тихоокеанский флот (ТОФ).

"Отрабатывая действия одиночного корабля в море малый противолодочный корабль (МПК) "Метель" в заливе Петра Великого (Приморский край) осуществил пуск зенитных ракет комплекса "Оса" по надводной мишени, имитирующей корабль условного противника", - говорится в пресс-релизе.

Аналогичные задачи в полигоне боевой подготовки у побережья Камчатки отработали экипажи малого ракетного корабля "Иней" и МПК МПК-82. В ходе учений они "сначала провели пуски зенитных ракет по надводной цели, а затем выполнили ракетную стрельбу по имитированной воздушной цели", информирует штаб ТОФ.

"Выполнение боевых упражнений обеспечивали суда вспомогательного флота, а также самолёт Ил-38 морской авиации ТОФ и беспилотные летательные аппараты", - сказано в сообщении.

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