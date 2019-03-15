Корабли Каспийской флотилии отработали поражение "Калибром" надводных целей

15.03.19 08:35

© РИА Новости. Руслан Алибеков

15 марта. Interfax-Russia.ru - Несколько ракетных кораблей (РК) в ходе учений поразили наземные цели, имитирующие заглубленный командный пункт условного противника, на острове Чечень в северо-западной части Каспийского моря, сообщает в пятницу Южный военный округ (ЮВО).

"Корабельная группировка нанесла удары из артиллерийского вооружения кораблей по береговым объектам", - сказано в сообщении.

Учебно-боевые задачи выполняли РК "Дагестан" и "Татарстан", а также малый ракетный корабль "Углич" Каспийской флотилии.

Для обеспечения корректировки огня и визуального контроля уничтожения целей с борта одного из кораблей запустили беспилотный летательный аппарат, который передавал координаты цели на командный пункт в режиме реального времени.

Поддержку корабельной группировке с воздуха оказали самолёты Четвёртой армии ВВС и ПВО Су-30СМ, Су-34, применив по наземным целям авиационные средства поражения, говорится в пресс-релизе.

"Также экипажи кораблей выполнили в морских полигонах задачи по противоминной защите, обороне кораблей при стоянке на незащищённом рейде, комплекс мероприятий по отработке тактики ведения боевых действий одиночными кораблями. Кроме того, ракетчики электронными пусками отработали поражение надводных целей высокоточным ракетным комплексом "Калибр"", - сказано в сообщении.