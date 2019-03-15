Врио вице-губернатора Приморья покинул пост из-за инцидента с родительским самосудом

15.03.19 08:42

© РИА Новости. Руслан Кривобок

15 марта. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности вице-губернатор Приморья Константин Межонов по собственному желанию покидает свой пост, сообщает пресс-службе краевой администрации.

"К.Межонов уходит по собственному желанию, 18 марта у него последний рабочий день", - говорится в сообщении.

К. Межонов работал в должности врио вице-губернатора края с 1 ноября 2017. Он курировал вопросы образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, культуры и охраны объектов культурного наследия.

Местные СМИ связывают его решение с инцидентом в одной из школ города Большой Камень, где родители учинили самосуд над школьником-хулиганом.

20 февраля родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они "проучили" местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми. Директор школы, где произошел инцидент, был отстранен от должности. Начальнику управления образования города был объявлен выговор за общий недостаточный контроль, в том числе по пропускному режиму в школе.

После ЧП следственный комитет возбудил дело по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев), затем было возбуждено дело о халатности со стороны местных сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.