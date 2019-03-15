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Экипаж "Союза" перешел на борт МКС

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-12" перешел на борт Международной космической станции (МКС), передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами (ЦУП).

После проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и МКС члены экипажа открыли переходной люк, после чего космонавты перешли на борт станции.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз" стартовала с площадки номер 1 ("Гагаринский старт") космодрома Байконур в четверг вечером по московскому времени.

В составе экипажа МКС-59/60 космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук.

Россиянин и американец должны были прибыть на МКС еще 11 октября прошлого года, однако пуск прошел нештатно. Из-за неисправного датчика не произошло нормальное отделение одного из боковых блоков первой ступени, который, вместо того, чтобы отлететь в сторону, развернулся и ударил по корпусу ракеты "Союз-ФГ", изменив направление ее полета. Сработавшая система аварийного спасения отстрелила спускаемый аппарат с А.Овчининым и Н.Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа "Союз" были временно приостановлены. Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".

И А.Овчинину, и Н.Хейгу засчитали октябрьский полет, таким образом, для россиянина нынешняя космическая командировка станет третьим, для Н.Хейга - второй. Для К.Кук этот полет в космос первый.

По традиции, в ходе работы на МКС новых участников экспедиции ждет большой объем работы по научной программе. В частности, в рамках эксперимента "Биополимер" космонавты и астронавты будут помогать на орбите ученым с Земли разрабатывать стойкие к биокоррозии полимерные материалы. Всего в научной программе экспедиции 59 исследований.

Кроме того, российским космонавтам Олегу Кононенко, который с декабря находится на орбите, и А.Овчинину предстоит выйти в открытый космос. За пределы станции отправятся и американские астронавты, причем, если NASA не изменит программу полета, этот выход может стать историческим событием: впервые в космосе будут работать одновременно две женщины - Кристина Кук и Энн Макклейн.

Планируемая продолжительность полета экипажа составляет 204 дня, однако один из двух американских астронавтов может задержаться на борту, так как 25 сентября на МКС должен отправиться первый в истории астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов, который после нескольких дней пребывания на орбите вернется на Землю в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-12". Командиром корабля, как и на старте, станет А.Овчинин, второе место займет один из американцев, стартующих 14 марта, а третье - астронавт ОАЭ. К.Кук или Н.Хейгу придется остаться на МКС и улететь позже с другим кораблем.

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