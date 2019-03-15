Арестованным после керченского инцидента украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу

15.03.19 09:02

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

15 марта. Interfax-Russia.ru - Амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 21 из 24-х граждан Украины с трех кораблей украинских ВМС, задержанных в ноябре прошлого года в Черном море, вопрос в отношении оставшихся будет решаться на следующей неделе, сообщил Николай Полозов, который курирует работу группы адвокатов моряков.

"Всего амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 21 военнопленного (так себя называют сами арестованные и украинская сторона - ИФ). В отношении еще трех военнопленных моряков ознакомление с постановлениями о назначении экспертизы состоятся на следующей неделе", - написал Н.Полозов в четверг вечером в соцети "Фейсбук".

В частности, по его словам, в четверг состоялись следственные действия в отношении троих моряков: Богдана Головаша, Андрея Опрыско и Владимира Лисового.

Следствие ознакомило украинских военных и их адвокатов с постановлениями о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. Защита заявила возражения, ссылаясь на третью Женевскую конвенцию. "Проведение подобной экспертизы не предусмотрено конвенцией и нарушает права военнопленных, подвергая их унижающему достоинство военнопленных обращению", - отметил Н.Полозов.

По его данным, следствие, несмотря на возражения адвокатов украинцев, намерено организовать эту экспертизу. Защита заявила ходатайства о присутствии адвокатов при ее проведении для оказания юридической помощи морякам.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, и отконвоировали в Керчь.

Находившимся на кораблях 24 украинцам, среди которых двое сотрудников спецслужбы, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Санкция данной статьи - до шести лет заключения.

Украинцев перевезли в Москву в конце ноября 2018 года. По решению суда все они останутся под арестом до 24 апреля 2019 года.