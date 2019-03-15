"Гурвинек" против "Корги": премьера российско-чешского мультфильма закончилась провалом
  
Отказали в полетах: авиакомпании временно отказываются от самолетов Boeing-737Max
   
Вопрос строительства: итоговое решение по ВСМ Москва-Казань примет президент РФ
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
15.03.19 09:02

Арестованным после керченского инцидента украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
15 марта. Interfax-Russia.ru - Амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 21 из 24-х граждан Украины с трех кораблей украинских ВМС, задержанных в ноябре прошлого года в Черном море, вопрос в отношении оставшихся будет решаться на следующей неделе, сообщил Николай Полозов, который курирует работу группы адвокатов моряков.

"Всего амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 21 военнопленного (так себя называют сами арестованные и украинская сторона - ИФ). В отношении еще трех военнопленных моряков ознакомление с постановлениями о назначении экспертизы состоятся на следующей неделе", - написал Н.Полозов в четверг вечером в соцети "Фейсбук".

В частности, по его словам, в четверг состоялись следственные действия в отношении троих моряков: Богдана Головаша, Андрея Опрыско и Владимира Лисового.

Следствие ознакомило украинских военных и их адвокатов с постановлениями о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. Защита заявила возражения, ссылаясь на третью Женевскую конвенцию. "Проведение подобной экспертизы не предусмотрено конвенцией и нарушает права военнопленных, подвергая их унижающему достоинство военнопленных обращению", - отметил Н.Полозов.

По его данным, следствие, несмотря на возражения адвокатов украинцев, намерено организовать эту экспертизу. Защита заявила ходатайства о присутствии адвокатов при ее проведении для оказания юридической помощи морякам.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, и отконвоировали в Керчь.

Находившимся на кораблях 24 украинцам, среди которых двое сотрудников спецслужбы, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Санкция данной статьи - до шести лет заключения.

Украинцев перевезли в Москву в конце ноября 2018 года. По решению суда все они останутся под арестом до 24 апреля 2019 года.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.03.19 17:16
Здания, освобождаемые ведомствами при переезде в "Москву-Сити", могут стать культурными и образовательными центрами
.
  14.03.19 14:56
Открытие нового здания Музеев Кремля будет многоступенчатым
.
  14.03.19 14:02
Мосгорсуд оставил предполагаемого шпиона Уилана под арестом
.
  14.03.19 12:51
Столичные рынки проверены на предмет соблюдения миграционного законодательства
.
  14.03.19 12:39
Платный дублер Калужского шоссе может появиться в "новой" Москве
.
  14.03.19 12:09
Мосгорсуд оставил в СИЗО мать найденного на "Лосином острове" мальчика
.
  13.03.19 16:00
Опека потребует ограничить в правах мать найденной в Москве девочки-маугли
.
  13.03.19 15:14
Мать девочки-маугли, найденной в московской квартире, не жалуется содержание в СИЗО
.
  13.03.19 14:39
Реставрацию фонтана "Дружба народов" на ВДНХ поручено завершить до конца апреля
.
  13.03.19 14:31
Карты Visa и Mastercard Еврофинанс Моснарбанка заблокированы из-за санкций


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket