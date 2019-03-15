Силовики проводят выемку документов в одном из департаментов мэрии Перми

15.03.19 11:05

© РИА Новости. Мирослав Ротарь

15 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления ФСБ по Пермскому краю в пятницу проводят выемку документов в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе городской мэрии.

"В департаменте экономики и промышленной политики управление ФСБ (по Пермскому краю - ИФ) проводит выемку документов. Администрация Перми оказывает всю необходимую помощь следствию", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в январе контрольно-аналитический департамент администрации Перми провел внутреннюю проверку департамента экономики и промышленной политики в части контроля за размещением рекламных конструкций. Поводом для проверки послужили низкие темпы демонтажа незаконной рекламы и неэффективное ведение претензионно-исковой работы сотрудниками департамента.

"Работа отдельных сотрудников была признана неудовлетворительной. Заключение проверки было направлено в надзорные органы", - добавил представитель пресс-службы.

Между тем в пресс-службе краевого управления ФСБ агентству уточнили, что в этом департаменте идет проверка в рамках закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Подробности этих мероприятий ведомство не разглашает.

"Идет проверка, уголовного дела никакого нет", - сообщили в пресс-службе УФСБ.