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15.03.19 11:05
Силовики проводят выемку документов в одном из департаментов мэрии Перми
"В департаменте экономики и промышленной политики управление ФСБ (по Пермскому краю - ИФ) проводит выемку документов. Администрация Перми оказывает всю необходимую помощь следствию", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в январе контрольно-аналитический департамент администрации Перми провел внутреннюю проверку департамента экономики и промышленной политики в части контроля за размещением рекламных конструкций. Поводом для проверки послужили низкие темпы демонтажа незаконной рекламы и неэффективное ведение претензионно-исковой работы сотрудниками департамента.
"Работа отдельных сотрудников была признана неудовлетворительной. Заключение проверки было направлено в надзорные органы", - добавил представитель пресс-службы.
Между тем в пресс-службе краевого управления ФСБ агентству уточнили, что в этом департаменте идет проверка в рамках закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Подробности этих мероприятий ведомство не разглашает.
"Идет проверка, уголовного дела никакого нет", - сообщили в пресс-службе УФСБ.
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