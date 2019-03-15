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15.03.19 11:00

Кредитные истории соискателей проверяют 15% российских работодателей

© РИА Новости. Нина Зотина
15 марта. Interfax-Russia.ru - Подавляющее большинство работодателей в РФ не проводит проверки кредитных историй соискателей, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в "Интерфакс".

По результатам исследований, 5% компаний проводят проверки при подборе кандидатов на все имеющиеся позиции, а 10% работодателей делают это выборочно.

"Чаще всего кредитные истории кандидатов проверяют в банках и торговых компаниях. Большинство соискателей, которым пришлось столкнуться с проверкой кредитной истории, претендовали на руководящие позиции", - отмечают авторы исследования.

По данным опроса, 12% соискателей сообщили, что им приходилось сталкиваться с проверкой кредитной истории. "В силу небольшого жизненного и профессионального опыта реже всего такое вступительное испытание доводилось проходить молодежи до 24 лет (6% респондентов). Среди респондентов с доходом 35000-45000 руб. с проверкой кредитной истории сталкивался практически каждый пятый (19%)", - отмечают в Superjob.ru.

"Анализ комментариев россиян, проходивших проверку кредитной истории, свидетельствует, что чаще всего подобное вступительное испытание применяется к кандидатам на руководящие позиции, продавцам и банковским служащим", - сообщили в исследовательском центре

Опрос проводился с 18 февраля по 4 марта текущего года среди 500 компаний-работодателей и 1600 респондентов в 157 населенных пунктах все федеральных округов России.

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