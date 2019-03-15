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15.03.19 11:07

Минздрав РФ поддержал инициативу убрать алкоголь с открытых витрин

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
15 марта. Interfax-Russia.ru - Минздрав России поддержал предложение об ограничении доступности алкоголя и переносе его в закрытые помещения магазинов или алкомаркеты.

"Минздрав России поддерживает меры, направленные на ограничение демонстрации алкогольной продукции, а также полагает, что введение указанной нормы позволило бы сократить потребление алкогольной продукции населением", - говорится в письме замминистра здравоохранения Олега Салагая в ответ на запрос депутата Леонида Огуля. С текстом письма ознакомился корреспондент "Интерфакса".

По данным замминистра, "размещение алкогольной продукции в хорошо просматриваемых местах торгового объекта способно значительно увеличить продажи алкогольной продукции (на 23,2% для пива, на 33,6% для вина и на 46,1% для крепких напитков), что эквивалентно снижению цены на алкогольную продукцию на 4-9%".

О.Салагай отмечает, что необходимость ограничения доступности алкогольной продукции отражена в Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года, одобренной правительством.

Как подчеркивает замминистра, в Европейском плане действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012-2020 годы отмечается, что чем доступнее алкоголь, тем больше его употребляют и тем больший в результате наносится вред.

"Даже незначительные ограничения доступности алкоголя идут на пользу здоровью, снижают уровень насилия и вреда, причиняемого другим лицам помимо потребляющих алкоголь", - говорится в письме.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Леонид Огуль (фракция "Единая Россия") обратился в Минздрав и Минпромторг РФ с вопросом о возможности убрать алкогольную продукцию с открытых витрин магазинов, как это было сделано с сигаретами.

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