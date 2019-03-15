Неисправный Boeing "Алроса", летевший из Якутии в Москву, экстренно сел в Коми

15.03.19 11:16

© РИА Новости. Виталий Белоусов

15 марта. Interfax-Russia.ru - Самолет Boeing 737 800 авиакомпании "Алроса", выполнявший рейс из Якутии в Москву, совершил посадку в аэропорту Сыктывкара в Коми в пятницу из-за технической неисправности, сообщили "Интерфаксу" в центре управления полетами авиакомпании "Комиавиатранс" и аэропорта.

"На запасной аэродром сел борт, его пускают дальше, экипаж будет готовиться к вылету в Москву. В 11.30 мск в план поставили, что они будут вылетать, неполадки устранили", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на борту судна находились 157 пассажиров и 6 членов экипажа. Пассажиры в настоящее время находятся в аэропорту.