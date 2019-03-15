В ЦБ допустили снижение годовой инфляции в РФ ниже 5,5% в марте-апреле

15.03.19 11:38

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

15 марта. Interfax-Russia.ru - Годовая инфляция в РФ в марте-апреле 2019 года может оказаться на уровне 5,5% или чуть ниже, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Ранее Банк России ожидал, что инфляция на пике в марте-апреле 2019 года может составить 5,5-6%. Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин в начале марта заявил, что вероятность достижения инфляцией 6% снизилась.

"В марте-апреле инфляция может оказаться на уровне 5,5% или чуть ниже", - пишут аналитики ЦБ. Регулятор не раз отмечал, что их мнение может не совпадать с официальной позицией Банка России.