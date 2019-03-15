Утверждена новая стратегия развития туризма на Северном Кавказе до 2035 года

15.03.19 12:03

© РИА Новости. Денис Абрамов

15 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство утвердило новую стратегию развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального oкруга (СКФО) до 2035 года, она касается строительства гостиниц, инвестиций в отрасль региона, роста турпотока, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утверждена Стратегия развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального oкруга до 2035 года. Она направлена на повышение вклада туристской индустрии регионов СКФО, на рост валового внутреннего продукта, а также на увеличение притока иностранных туристов, комплексное развитие туризма на Северном Кавказе и рост его вклада в показателях социально-экономического развития региона", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно стратегии, турпоток за годы реализации программы должен вырасти многократно, при этом разработчики отмечают, что в регионе недостаточно средств размещения, поэтому необходимо привлекать инвестиции для строительства новых гостиниц. "Количество коллективных средств размещения в Северо-Кавказском федеральном округе в 2017 году составило 791 единицу (в том числе 167 организаций, оказывающих санаторно-курортные услуги), что является недостаточным для размещения потенциального туристского потока", - следует из документа.

Кроме того, планируется активно развивать в регионе горнолыжный туризм. Как констатируется в документе, наиболее популярными у инвесторов курортами являются "Армхи" в Ингушетии, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Архыз" в Карачаево-Черкессии и "Ведучи" в Республике Чечня. Помимо них, в СКФО есть и менее известные комплексы - "Чиндирчеро", "Чегет", "Домбай", "Цей" и "Сосновый рай", которым также нужны инвестиции. Помимо этого, необходимо обеспечить курортам круглогодичную загрузку и, соответственно, повышение финансовых показателей. Для этого, по мнению авторов документа, следует в низкий сезон развивать спортивный и экологический туризм.

Стратегия включает в себя также развитие лечебно-оздоровительного туризма в регионе. Так, в Кавминводах сосредоточено более 100 источников минеральной воды 18 типов. "Такого разнообразия в мире больше нет: в Будапеште (Венгрия) находится менее 100 источников, в Карловых Варах (Чехия) - более 60, в Баден-Бадене (Германия) - менее 20. При этом в Кавминводах используется в сутки только 2,6 тысячи кубометров воды, резерв составляет 14,1 тысячи кубометров", - говорится в документе.

По мнению авторов стратегии, до 2035 должны также решаться вопросы модернизации туристской инфраструктуры, развития придорожного сервиса, создания системы информирования о мерах безопасности.