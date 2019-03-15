Прибыль из воды: строительство завода по розливу питьевой воды на берегу Байкала приостановлено
  
Отказали в полетах: авиакомпании временно отказываются от самолетов Boeing-737Max
   
Готовятся к испытаниям: США начали производство запрещенных ДРСМД ракет
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
15.03.19 12:03

Утверждена новая стратегия развития туризма на Северном Кавказе до 2035 года

© РИА Новости. Денис Абрамов
15 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство утвердило новую стратегию развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального oкруга (СКФО) до 2035 года, она касается строительства гостиниц, инвестиций в отрасль региона, роста турпотока, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утверждена Стратегия развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального oкруга до 2035 года. Она направлена на повышение вклада туристской индустрии регионов СКФО, на рост валового внутреннего продукта, а также на увеличение притока иностранных туристов, комплексное развитие туризма на Северном Кавказе и рост его вклада в показателях социально-экономического развития региона", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно стратегии, турпоток за годы реализации программы должен вырасти многократно, при этом разработчики отмечают, что в регионе недостаточно средств размещения, поэтому необходимо привлекать инвестиции для строительства новых гостиниц. "Количество коллективных средств размещения в Северо-Кавказском федеральном округе в 2017 году составило 791 единицу (в том числе 167 организаций, оказывающих санаторно-курортные услуги), что является недостаточным для размещения потенциального туристского потока", - следует из документа.

Кроме того, планируется активно развивать в регионе горнолыжный туризм. Как констатируется в документе, наиболее популярными у инвесторов курортами являются "Армхи" в Ингушетии, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Архыз" в Карачаево-Черкессии и "Ведучи" в Республике Чечня. Помимо них, в СКФО есть и менее известные комплексы - "Чиндирчеро", "Чегет", "Домбай", "Цей" и "Сосновый рай", которым также нужны инвестиции. Помимо этого, необходимо обеспечить курортам круглогодичную загрузку и, соответственно, повышение финансовых показателей. Для этого, по мнению авторов документа, следует в низкий сезон развивать спортивный и экологический туризм.

Стратегия включает в себя также развитие лечебно-оздоровительного туризма в регионе. Так, в Кавминводах сосредоточено более 100 источников минеральной воды 18 типов. "Такого разнообразия в мире больше нет: в Будапеште (Венгрия) находится менее 100 источников, в Карловых Варах (Чехия) - более 60, в Баден-Бадене (Германия) - менее 20. При этом в Кавминводах используется в сутки только 2,6 тысячи кубометров воды, резерв составляет 14,1 тысячи кубометров", - говорится в документе.

По мнению авторов стратегии, до 2035 должны также решаться вопросы модернизации туристской инфраструктуры, развития придорожного сервиса, создания системы информирования о мерах безопасности.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  15.03.19 14:53
Столичные застройщики досрочно выполнили квартальный план по вводу жилья
.
  15.03.19 10:08
Врачи дают положительные прогнозы по здоровью столичной "девочки-маугли"
.
  15.03.19 09:53
Третьяковка представит современную интерпретацию творчества Репина на его ретроспективе
.
  15.03.19 09:02
Арестованным после керченского инцидента украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу
.
  14.03.19 17:16
Здания, освобождаемые ведомствами при переезде в "Москву-Сити", могут стать культурными и образовательными центрами
.
  14.03.19 14:56
Открытие нового здания Музеев Кремля будет многоступенчатым
.
  14.03.19 14:02
Мосгорсуд оставил предполагаемого шпиона Уилана под арестом
.
  14.03.19 12:51
Столичные рынки проверены на предмет соблюдения миграционного законодательства
.
  14.03.19 12:39
Платный дублер Калужского шоссе может появиться в "новой" Москве
.
  14.03.19 12:09
Мосгорсуд оставил в СИЗО мать найденного на "Лосином острове" мальчика


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket