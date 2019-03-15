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15.03.19 12:55

Ростовская область вошла в Топ-3 регионов по уровню защиты прав потребителей

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
15 марта. Interfax-Russia.ru - Ростовская область заняла третье место в стране по уровню защищенности потребителей, сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров со ссылкой на рейтинг, составленный общественной организацией "Объединение потребителей России".

"Ростовская область улучшила свои позиции, потому что по итогам прошлого исследования находилась на пятом месте. В правительстве и муниципалитетах уделяется большое внимание защите прав потребителей - мы помогаем составлять исковые заявления в суды, оказываем консультативную помощь, проводим обучающие семинары", - сказал В.Гончаров журналистам.

Он отметил, что в этом году во всех мероприятиях, связанных с защитой прав потребителей, будет сделан акцент на цифровые технологии. Они уже третий год формируют тематику Всемирного дня прав потребителей.

"Мы обсудим проблемные вопросы, некоторые направления у нас хромают, и нам надо их подтянуть. Сейчас наблюдается высокий темп цифровизации общества и экономики, и нам необходимо защищать людей в цифровом пространстве, где есть множество причин для беспокойства: отсутствие безопасности, обнаружение всевозможных утечек информации, нарушение конфиденциальности личных данных и другое", - добавил В. Гончаров.

Он уточнил, что реализация подготовленных в регионе мероприятий по защите прав потребителей позволит повысить социальную защищенность граждан, обеспечит соблюдение их конституционных прав, а также поднимет качество жизни жителей области на более высокий уровень.

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