Ростовская область вошла в Топ-3 регионов по уровню защиты прав потребителей

15.03.19 12:55

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

15 марта. Interfax-Russia.ru - Ростовская область заняла третье место в стране по уровню защищенности потребителей, сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров со ссылкой на рейтинг , составленный общественной организацией "Объединение потребителей России".

"Ростовская область улучшила свои позиции, потому что по итогам прошлого исследования находилась на пятом месте. В правительстве и муниципалитетах уделяется большое внимание защите прав потребителей - мы помогаем составлять исковые заявления в суды, оказываем консультативную помощь, проводим обучающие семинары", - сказал В.Гончаров журналистам.

Он отметил, что в этом году во всех мероприятиях, связанных с защитой прав потребителей, будет сделан акцент на цифровые технологии. Они уже третий год формируют тематику Всемирного дня прав потребителей.

"Мы обсудим проблемные вопросы, некоторые направления у нас хромают, и нам надо их подтянуть. Сейчас наблюдается высокий темп цифровизации общества и экономики, и нам необходимо защищать людей в цифровом пространстве, где есть множество причин для беспокойства: отсутствие безопасности, обнаружение всевозможных утечек информации, нарушение конфиденциальности личных данных и другое", - добавил В. Гончаров.

Он уточнил, что реализация подготовленных в регионе мероприятий по защите прав потребителей позволит повысить социальную защищенность граждан, обеспечит соблюдение их конституционных прав, а также поднимет качество жизни жителей области на более высокий уровень.