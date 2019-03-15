Борисов: импортозамещение "Боингов" не должно идти в ущерб пассажирам

15.03.19 12:58

© РИА Новости. Александр Кондратюк

15 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ поддерживает идею закупки авиакомпанией "Победа" самолётов МС-21 вместо Boeing 737 Max, но только если это не скажется на услугах, оказываемых гражданам, заявил вице-премьер, председатель Военно-промышленной комиссии РФ Юрий Борисов.

"В рамках комиссии по импортозамещению от наших авиаперевозчиков приходит много заявок, и не только на Boeing 737 Max, но на Airbus 320, и на модели Boeing, и мы всегда рассматриваем такой аспект: а есть ли у нас российский аналог", - сказал Ю.Борисов журналистам, комментируя информацию о том, что комиссия предложила авиакомпании "Победа" рассмотреть покупку 30 российских среднемагистральных самолетов МС-21 вместо Boeing 737 Max.

Он подчеркнул, что в правительстве в первую очередь заинтересованы сохранить российский рынок для российского производителя, "но, конечно, не в ущерб конечному потребителю, нашему населению".

"Спекуляции, что мы хотим в плановом, административном порядке навязать той или иной компании нашу модель, это неправильная постановка вопроса, всегда во главе угла будет стоять конечный потребитель, граждане РФ, которые получают эту услугу", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что если российский авиапром в состоянии к сроку, который необходим для замены авиационного парка, предоставить свою продукцию, даже при равных условиях по соотношению цена-качество будет отдаваться преференция российскому производителю.

"Это нормально, так поступают все страны, но ещё раз оговорюсь, не в ущерб нашему населению", - отметил Ю.Борисов.

Ранее о том, что военно-промышленная комиссия под председательством вице-премьера Ю.Борисова предложила авиакомпании "Победа" рассмотреть покупку 30 российских среднемагистральных самолетов МС-21 вместо Boeing 737 Max, сообщила газета "Ведомости".