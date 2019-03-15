Прибыль из воды: строительство завода по розливу питьевой воды на берегу Байкала приостановлено
  
Отказали в полетах: авиакомпании временно отказываются от самолетов Boeing-737Max
   
Готовятся к испытаниям: США начали производство запрещенных ДРСМД ракет
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
15.03.19 12:58

Борисов: импортозамещение "Боингов" не должно идти в ущерб пассажирам

© РИА Новости. Александр Кондратюк
15 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ поддерживает идею закупки авиакомпанией "Победа" самолётов МС-21 вместо Boeing 737 Max, но только если это не скажется на услугах, оказываемых гражданам, заявил вице-премьер, председатель Военно-промышленной комиссии РФ Юрий Борисов.

"В рамках комиссии по импортозамещению от наших авиаперевозчиков приходит много заявок, и не только на Boeing 737 Max, но на Airbus 320, и на модели Boeing, и мы всегда рассматриваем такой аспект: а есть ли у нас российский аналог", - сказал Ю.Борисов журналистам, комментируя информацию о том, что комиссия предложила авиакомпании "Победа" рассмотреть покупку 30 российских среднемагистральных самолетов МС-21 вместо Boeing 737 Max.

Он подчеркнул, что в правительстве в первую очередь заинтересованы сохранить российский рынок для российского производителя, "но, конечно, не в ущерб конечному потребителю, нашему населению".

"Спекуляции, что мы хотим в плановом, административном порядке навязать той или иной компании нашу модель, это неправильная постановка вопроса, всегда во главе угла будет стоять конечный потребитель, граждане РФ, которые получают эту услугу", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что если российский авиапром в состоянии к сроку, который необходим для замены авиационного парка, предоставить свою продукцию, даже при равных условиях по соотношению цена-качество будет отдаваться преференция российскому производителю.

"Это нормально, так поступают все страны, но ещё раз оговорюсь, не в ущерб нашему населению", - отметил Ю.Борисов.

Ранее о том, что военно-промышленная комиссия под председательством вице-премьера Ю.Борисова предложила авиакомпании "Победа" рассмотреть покупку 30 российских среднемагистральных самолетов МС-21 вместо Boeing 737 Max, сообщила газета "Ведомости".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  15.03.19 14:53
Столичные застройщики досрочно выполнили квартальный план по вводу жилья
.
  15.03.19 10:08
Врачи дают положительные прогнозы по здоровью столичной "девочки-маугли"
.
  15.03.19 09:53
Третьяковка представит современную интерпретацию творчества Репина на его ретроспективе
.
  15.03.19 09:02
Арестованным после керченского инцидента украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу
.
  14.03.19 17:16
Здания, освобождаемые ведомствами при переезде в "Москву-Сити", могут стать культурными и образовательными центрами
.
  14.03.19 14:56
Открытие нового здания Музеев Кремля будет многоступенчатым
.
  14.03.19 14:02
Мосгорсуд оставил предполагаемого шпиона Уилана под арестом
.
  14.03.19 12:51
Столичные рынки проверены на предмет соблюдения миграционного законодательства
.
  14.03.19 12:39
Платный дублер Калужского шоссе может появиться в "новой" Москве
.
  14.03.19 12:09
Мосгорсуд оставил в СИЗО мать найденного на "Лосином острове" мальчика


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket