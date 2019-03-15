Иркутская область намерена строить кооперативные дома для бюджетников

15.03.19 13:14

© РИА Новости. Илья Питалев

15 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области планирует с 2019 года приступить к реализации проекта по строительству кооперативных домов для работников бюджетной сферы, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

"Мы будем строить кооперативные дома. Люди, работающие в бюджетной сфере, получат возможность приобрести жилье по максимально низкой стоимости за квадратный метр. Кроме того, бюджет региона возьмет на себя компенсацию части процентов за ипотечный кредит. В планах этого года - десять домов, в следующем году цифру будем увеличивать", - цитируются в сообщении слова губернатора.

Принцип работы новых строительных кооперативов в регионе в пресс-релизе не уточняется.

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