Чемпионат мира по ледяному плаванию стартовал в Мурманске

15.03.19 13:19

Фото корреспондента "Интерфакса" Анжелы Коляды

15 марта. Interfax-Russia.ru - Третий чемпионат мира по ледяному плаванию и I кубок Арктики стартовали на Семёновском озере в Мурманске в пятницу.

"Сегодня важный день на пути ледяного плавания к олимпийскому виду спорта, и мы всегда будем помнить, что Мурманск сделал для нас это возможным, и, может быть, когда-нибудь зимние Олимпийские игры пройдут в Мурманске", - сказал президент международной федерации ледяного плавания Рэм Баркай (ЮАР) на торжественной церемонии открытия состязаний.

Как отметила в свою очередь губернатор Мурманской области Марина Ковтун, участники этих состязаний подтверждают безграничные возможности человека.

"Для нас большая честь принимать спортсменов из 32 стран мира, принимать в гостях людей, которые сегодня покажут, что возможности человека безграничны", - сказала М.Ковтун, обращаясь к пловцам.

Как и глава региона, мэр и сити-менеджер Мурманска Тамара Прямикова и Андрей Сысоев выразили уверенность, что в дальнейшем количество участников будет только расти. Депутат Госдумы и бывший глава Мурманска Алексей Веллер предложил посвятить соревнования второму столетию города (Мурманск отпраздновал столетие в 2016 году - ИФ).

Как сообщалось, в соревнованиях принимают участие 170 пловцов из 32 стран мира и 230 российских спортсменов. Участниками соревнований также станут спортсмены с инвалидностью и пожилые пловцы.

Заплывы по программе чемпионата мира и кубка Арктики будут идти с пятницы по воскресенье включительно. Имена чемпионов мира и место проведения следующего состязания Р.Баркай назовет на церемонии награждения в субботу.

Толщина льда на Семеновском озере достигает 50 см. Температура воды у кромки вырубленного для соревнований бассейна - около нуля. За площадкой соревнований постоянно следят организаторы и спасательные службы.

Соревнования пройдут по регламенту Международной ассоциации ледяного плавания (IISA). К участию в соревнованиях допускаются россияне и зарубежные спортсмены и спортсменки в возрасте от 18 лет при условии специальной подготовки и врачебного допуска. В положении о соревновании отмечается, что предельное время нахождения в воде - 25 минут.

Впервые чемпионат мира по ледяному плаванию прошел в Мурманске в 2015 году. Участие в нем принимали спортсмены из 15 стран. В 2016 году это соревнование было признано событием года в рейтинге премии за выдающиеся достижения в мире плавания в открытой воде WOWSA AWARDS-2015.