Прибыль из воды: строительство завода по розливу питьевой воды на берегу Байкала приостановлено
  
"Гурвинек" против "Корги": премьера российско-чешского мультфильма закончилась провалом
   
Готовятся к испытаниям: США начали производство запрещенных ДРСМД ракет
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
15.03.19 13:19

Чемпионат мира по ледяному плаванию стартовал в Мурманске

Фото корреспондента "Интерфакса" Анжелы Коляды
15 марта. Interfax-Russia.ru - Третий чемпионат мира по ледяному плаванию и I кубок Арктики стартовали на Семёновском озере в Мурманске в пятницу.

"Сегодня важный день на пути ледяного плавания к олимпийскому виду спорта, и мы всегда будем помнить, что Мурманск сделал для нас это возможным, и, может быть, когда-нибудь зимние Олимпийские игры пройдут в Мурманске", - сказал президент международной федерации ледяного плавания Рэм Баркай (ЮАР) на торжественной церемонии открытия состязаний.

Как отметила в свою очередь губернатор Мурманской области Марина Ковтун, участники этих состязаний подтверждают безграничные возможности человека.

"Для нас большая честь принимать спортсменов из 32 стран мира, принимать в гостях людей, которые сегодня покажут, что возможности человека безграничны", - сказала М.Ковтун, обращаясь к пловцам.

Как и глава региона, мэр и сити-менеджер Мурманска Тамара Прямикова и Андрей Сысоев выразили уверенность, что в дальнейшем количество участников будет только расти. Депутат Госдумы и бывший глава Мурманска Алексей Веллер предложил посвятить соревнования второму столетию города (Мурманск отпраздновал столетие в 2016 году - ИФ).

Как сообщалось, в соревнованиях принимают участие 170 пловцов из 32 стран мира и 230 российских спортсменов. Участниками соревнований также станут спортсмены с инвалидностью и пожилые пловцы.

Заплывы по программе чемпионата мира и кубка Арктики будут идти с пятницы по воскресенье включительно. Имена чемпионов мира и место проведения следующего состязания Р.Баркай назовет на церемонии награждения в субботу.

Толщина льда на Семеновском озере достигает 50 см. Температура воды у кромки вырубленного для соревнований бассейна - около нуля. За площадкой соревнований постоянно следят организаторы и спасательные службы.

Соревнования пройдут по регламенту Международной ассоциации ледяного плавания (IISA). К участию в соревнованиях допускаются россияне и зарубежные спортсмены и спортсменки в возрасте от 18 лет при условии специальной подготовки и врачебного допуска. В положении о соревновании отмечается, что предельное время нахождения в воде - 25 минут.

Впервые чемпионат мира по ледяному плаванию прошел в Мурманске в 2015 году. Участие в нем принимали спортсмены из 15 стран. В 2016 году это соревнование было признано событием года в рейтинге премии за выдающиеся достижения в мире плавания в открытой воде WOWSA AWARDS-2015.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  15.03.19 14:53
Столичные застройщики досрочно выполнили квартальный план по вводу жилья
.
  15.03.19 10:08
Врачи дают положительные прогнозы по здоровью столичной "девочки-маугли"
.
  15.03.19 09:53
Третьяковка представит современную интерпретацию творчества Репина на его ретроспективе
.
  15.03.19 09:02
Арестованным после керченского инцидента украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу
.
  14.03.19 17:16
Здания, освобождаемые ведомствами при переезде в "Москву-Сити", могут стать культурными и образовательными центрами
.
  14.03.19 14:56
Открытие нового здания Музеев Кремля будет многоступенчатым
.
  14.03.19 14:02
Мосгорсуд оставил предполагаемого шпиона Уилана под арестом
.
  14.03.19 12:51
Столичные рынки проверены на предмет соблюдения миграционного законодательства
.
  14.03.19 12:39
Платный дублер Калужского шоссе может появиться в "новой" Москве
.
  14.03.19 12:09
Мосгорсуд оставил в СИЗО мать найденного на "Лосином острове" мальчика


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket