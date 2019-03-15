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15.03.19 13:26

Семь человек пострадали в массовом ДТП под Тюменью

© РИА Новости. Андрей Стенин
15 марта. Interfax-Russia.ru - Массовое ДТП, в которое попали свыше двух десятков машин, произошло в пятницу днем на объездной дороге Тюмень - Боровский - Богандинский, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По предварительным данным, на трассе столкнулись 22 машины, пострадали семь человек, погибших нет.

На место происшествия направлен мобильный пункт обогрева.

Ранее сообщалось, что на 10-м км объездной дороги Тюмень - Боровский - Богандинский произошло массовое ДТП.

В связи с аварией движение по трассе ограничено со стороны поселка Боровский в сторону Тюмени.

ГИБДД рекомендует автомобилистам въезжать в областной центр по федеральной дороге Тюмень - Омск.

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