Омские подростки избили младшеклассника и сняли издевательства на видео

15.03.19 13:33

© РИА Новости. Виталий Белоусов

15 марта. Interfax-Russia.ru - Омские следователи разбираются в причинах конфликта между школьниками, в результате которого группа подростков избила 12-летнего мальчика, сняв процесс на видео, сообщает СУ СКР по Омской области.

По предварительным данным, инцидент произошел 10 марта в районном поселке Тевриз, причиной конфликта, начавшегося еще в ноябре 2018 года, стали требования подростков, адресованные 12-летнему ученику школы, заплатить 4 тыс. рублей за сломанный гаджет. Восьмиклассники избили мальчика, сняв это на видео и выложив в соцсети.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в управлении, мальчик получил синяки и ушибы. Следователи намерены установить истинные мотивы конфликта. Возможно, поводом затянувшегося конфликта могла стать национальная принадлежность ребенка.

Министерство образования Омской области сообщило, что рассматривает происшествие в Тевризе как серьезный инцидент. Специалисты министерства направятся на место для расследования.

"Оценка будет дана с точки зрения организации воспитательной и профилактической работы с обучающимися", - говорится в официальном комментарии ведомства.