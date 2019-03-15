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15.03.19 13:53
Пойман осужденный, сбежавший из колонии в Крыму
"14 марта в 20:33 мск в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативного отдела УФСИН (. . .) совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержан осужденный Короленко Д.В. 1989 г.р., совершивший побег из-под надзора с участка колонии-поселения", - говорится в пресс-релизе.
Как сообщалось, в 2:57 мск 14 марта в ходе проведения плановой проверки наличия осужденных на спальных местах оказалось, что 29-летнего Дениса Короленко нет на месте.
В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации.
Статья, по которой отбывает наказание мужчина, не сообщается.
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