Пойман осужденный, сбежавший из колонии в Крыму

15.03.19 13:53

© РИА Новости. Алексей Куденко

15 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний вместе с представителями спецслужбы задержали осужденного, который в четверг ночью совершил побег из колонии-поселения в Керчи на востоке Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления ФСИН в пятницу.

"14 марта в 20:33 мск в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативного отдела УФСИН (. . .) совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержан осужденный Короленко Д.В. 1989 г.р., совершивший побег из-под надзора с участка колонии-поселения", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в 2:57 мск 14 марта в ходе проведения плановой проверки наличия осужденных на спальных местах оказалось, что 29-летнего Дениса Короленко нет на месте.

В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации.

Статья, по которой отбывает наказание мужчина, не сообщается.