Комплексную систему лечения онкозаболеваний создадут в Волгоградской области

15.03.19 13:55

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

15 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Волгоградской области планируют в 2021 году создать в регионе целостную систему лечения онкологических заболеваний, а затем многоуровневый детский оздоровительный комплекс.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в регионе создаются 14 центров амбулаторной онкологической помощи, которые будут объединены в одну систему.

"Кроме того, начата подготовка врачей, чтобы окончательно в 2021 году создать целостную онкослужбу, которая будет включать онкоцентр и 14 центров амбулаторной онкологической помощи", - сказал губернатор.

С 2022 года начнется следующий этап модернизации поликлинической помощи Волгоградской области: на территории региона будут созданы медицинские округа, а также приняты решения о приобретении подвижных центров оказания медпомощи для малых городов и населенных пунктов.

Кроме того, по словам А.Бочарова, Волгоградской области необходим единый медицинский комплекс для оказания помощи детям.

За содействием в финансировании этого проекта губернатор обратился к президенту. "Мы за 2019-2020 годы спроектируем. Мы просили бы вас поддержать включение данного заведения с 2022 года в государственную программу. Со своей стороны мы обязуемся выполнить те обязательства, которые на себя берем, и по софинансированию, и по проектированию, и по выполнению", - заявил А.Бочаров.

В.Путин это предложение поддержал.