Более 1,5 млрд рублей направят на строительство яслей в Крыму

15.03.19 13:57

© РИА Новости. Игорь Зарембо

15 марта. Interfax-Russia.ru - Федеральный бюджет направит 1,5 млрд рублей в виде субсидии Крыму и Севастополю на строительство ясельных групп для детей младше трех лет.

"Мы запланировали построить 1200 мест в яслях, предусмотрев соответствующую субсидию из федерального бюджета, объем субсидий превысит 1,5 млрд рублей, и мы фактически закроем поручение президента (о ликвидации очереди - ИФ) - даже раньше, чем к 2021 году", - сказала министр просвещения РФ Ольга Васильева на заседании совместного Совета Госдумы и парламента Крыма в пятницу.

Она добавила, что за последние пять лет на территории Крыма построено 22,5 тыс. новых мест в детских садах. Всего детские сады Крыма посещают 66 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет, еще 4 тыс. числятся в ясельных группах (до 3 лет).