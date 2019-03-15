Готовятся к испытаниям: США начали производство запрещенных ДРСМД ракет
  
"Гурвинек" против "Корги": премьера российско-чешского мультфильма закончилась провалом
   
Отказали в полетах: авиакомпании временно отказываются от самолетов Boeing-737Max
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
15.03.19 14:09

Союз музеев РФ выступил за корректировку закона о передаче музейного имущества церкви

© РИА Новости. Максим Блинов
15 марта. Interfax-Russia.ru - Союз музеев России на фоне запроса РПЦ о передаче в собственность бывшего Спасо-Андроникова монастыря констатирует постоянное возникновение проблем исполнения закона о передаче имущества религиозным организациям, заявляет о необходимости доработки соответствующего закона.

"Несколько недель назад было заседание Союза музеев в Ярославле, там наша позиция (по поводу ситуации вокруг Спасо-Андроникова монастыря - ИФ) изложена", - сказал председатель Союза музеев РФ, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский "Интерфаксу" в пятницу.

"Мы предлагаем создать комиссию, как создавали в Суздале и Ферапонтово, поменять законодательство и так далее", - добавил председатель Союза музеев России.

Согласно постановлению президиума Союза музеев России, принятому 19 февраля в Ярославле и опубликованному на его сайте, организация считает запрос РПЦ о передаче в собственность всех зданий и построек архитектурного ансамбля бывшего Спасо-Андроникова монастыря "угрозой для дальнейшей деятельности Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва". В связи с обращением РПЦ Союз музеев России "готов рассмотреть этот вопрос на заседании комиссии Союза по сотрудничеству музеев с религиозными организациями".

Президиум поручил исполнительной дирекции "обратиться в министерство культуры для выяснения их предполагаемой формы реакции".

"В то же время, президиум Союза музеев России должен в очередной раз отметить, что постоянное возникновение подобных проблем, угрожающее самому существованию ряда музеев, означает, что федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" требует существенных доработок в плане гарантии сохранения культурных ценностей и музеев. Союз музеев готов совместно с министерством культуры разработать предложения по возможным поправкам", - говорится в постановлении.

Президиум постановил предложить президенту Союза музеев России М.Пиотровскому обратиться с письмом по этому вопросу к президенту Российской Федерации В.Путину.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал главе Росимущества Вадиму Яковенко письмо с просьбой о передаче Спасо-Андроникова монастыря в столице Русской православной церкви.

"Мы знаем о таком обращении Патриарха в Росимущество от подведомственного Минкультуры Музея имени Рублева. (...). Мы также знаем, что в музейном сообществе существует определенное напряжение в связи с формулировками действующего закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности". Сам вопрос о передаче Спасо-Андроникова монастыря Церкви очень сложный и нуждается в тщательной проработке", - привели журналистам слова директора Департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова в пятницу.

Он отметил, что в ведомстве рекомендуют вынести данный вопрос на ближайшее заседание Комиссии по взаимодействию Русской Православной Церкви с музейным сообществом. "Решения этой Комиссии всегда снимали острые вопросы, уверен, что так будет и на этот раз", - заключил В.Кононов и заметил, что ранее вопрос о передаче монастыря уже обсуждался на заседании президиума Союза Музеев в Ярославле.

В обращении предстоятеля РПЦ речь идёт, в частности, о передаче в ее собственность таких объектов культурного наследия федерального значения, как Спасский собор XV века, трапезная палата XVI века, братский корпус и настоятельские палаты XVII века, церковь Михаила Архангела XVII века, и другие.

Спасо-Андроников монастырь знаменит тем, что именно здесь принял постриг и подвизался преподобный А.Рублёв (фрагмент его росписи сохранился в алтаре Спасского собора - древнейшем храме Москвы за пределами Кремля). Кроме того, именно в этом монастыре москвичи встречали войско Дмитрия Донского после победы на Куликовом поле, здесь захоронены герои Куликовской битвы, Великой Северной и Семилетней войны, войны 1812 года, московские градоначальники, семьи Волконских, Трубецких, Суворовых, Мусиных-Пушкиных, Римских-Корсаковых и других известных династий.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  15.03.19 14:53
Столичные застройщики досрочно выполнили квартальный план по вводу жилья
.
  15.03.19 10:08
Врачи дают положительные прогнозы по здоровью столичной "девочки-маугли"
.
  15.03.19 09:53
Третьяковка представит современную интерпретацию творчества Репина на его ретроспективе
.
  15.03.19 09:02
Арестованным после керченского инцидента украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу
.
  14.03.19 17:16
Здания, освобождаемые ведомствами при переезде в "Москву-Сити", могут стать культурными и образовательными центрами
.
  14.03.19 14:56
Открытие нового здания Музеев Кремля будет многоступенчатым
.
  14.03.19 14:02
Мосгорсуд оставил предполагаемого шпиона Уилана под арестом
.
  14.03.19 12:51
Столичные рынки проверены на предмет соблюдения миграционного законодательства
.
  14.03.19 12:39
Платный дублер Калужского шоссе может появиться в "новой" Москве
.
  14.03.19 12:09
Мосгорсуд оставил в СИЗО мать найденного на "Лосином острове" мальчика


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket