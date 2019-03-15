Союз музеев РФ выступил за корректировку закона о передаче музейного имущества церкви

15.03.19 14:09

© РИА Новости. Максим Блинов

15 марта. Interfax-Russia.ru - Союз музеев России на фоне запроса РПЦ о передаче в собственность бывшего Спасо-Андроникова монастыря констатирует постоянное возникновение проблем исполнения закона о передаче имущества религиозным организациям, заявляет о необходимости доработки соответствующего закона.

"Несколько недель назад было заседание Союза музеев в Ярославле, там наша позиция (по поводу ситуации вокруг Спасо-Андроникова монастыря - ИФ) изложена", - сказал председатель Союза музеев РФ, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский "Интерфаксу" в пятницу.

"Мы предлагаем создать комиссию, как создавали в Суздале и Ферапонтово, поменять законодательство и так далее", - добавил председатель Союза музеев России.

Согласно постановлению президиума Союза музеев России, принятому 19 февраля в Ярославле и опубликованному на его сайте, организация считает запрос РПЦ о передаче в собственность всех зданий и построек архитектурного ансамбля бывшего Спасо-Андроникова монастыря "угрозой для дальнейшей деятельности Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва". В связи с обращением РПЦ Союз музеев России "готов рассмотреть этот вопрос на заседании комиссии Союза по сотрудничеству музеев с религиозными организациями".

Президиум поручил исполнительной дирекции "обратиться в министерство культуры для выяснения их предполагаемой формы реакции".

"В то же время, президиум Союза музеев России должен в очередной раз отметить, что постоянное возникновение подобных проблем, угрожающее самому существованию ряда музеев, означает, что федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" требует существенных доработок в плане гарантии сохранения культурных ценностей и музеев. Союз музеев готов совместно с министерством культуры разработать предложения по возможным поправкам", - говорится в постановлении.

Президиум постановил предложить президенту Союза музеев России М.Пиотровскому обратиться с письмом по этому вопросу к президенту Российской Федерации В.Путину.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал главе Росимущества Вадиму Яковенко письмо с просьбой о передаче Спасо-Андроникова монастыря в столице Русской православной церкви.

"Мы знаем о таком обращении Патриарха в Росимущество от подведомственного Минкультуры Музея имени Рублева. (...). Мы также знаем, что в музейном сообществе существует определенное напряжение в связи с формулировками действующего закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности". Сам вопрос о передаче Спасо-Андроникова монастыря Церкви очень сложный и нуждается в тщательной проработке", - привели журналистам слова директора Департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова в пятницу.

Он отметил, что в ведомстве рекомендуют вынести данный вопрос на ближайшее заседание Комиссии по взаимодействию Русской Православной Церкви с музейным сообществом. "Решения этой Комиссии всегда снимали острые вопросы, уверен, что так будет и на этот раз", - заключил В.Кононов и заметил, что ранее вопрос о передаче монастыря уже обсуждался на заседании президиума Союза Музеев в Ярославле.

В обращении предстоятеля РПЦ речь идёт, в частности, о передаче в ее собственность таких объектов культурного наследия федерального значения, как Спасский собор XV века, трапезная палата XVI века, братский корпус и настоятельские палаты XVII века, церковь Михаила Архангела XVII века, и другие.

Спасо-Андроников монастырь знаменит тем, что именно здесь принял постриг и подвизался преподобный А.Рублёв (фрагмент его росписи сохранился в алтаре Спасского собора - древнейшем храме Москвы за пределами Кремля). Кроме того, именно в этом монастыре москвичи встречали войско Дмитрия Донского после победы на Куликовом поле, здесь захоронены герои Куликовской битвы, Великой Северной и Семилетней войны, войны 1812 года, московские градоначальники, семьи Волконских, Трубецких, Суворовых, Мусиных-Пушкиных, Римских-Корсаковых и других известных династий.