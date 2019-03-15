В Росгвардии предлагают цифровизировать оборот оружия

15.03.19 14:19

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

15 марта. Interfax-Russia.ru - Росгвардия предлагает создать единую электронную систему для цифровизации оборота оружия, сообщил директор ведомства Виктор Золотов.

"Одним из проектов может стать создание "Федеральной платформы по контролю за оборотом оружия", обеспечивающей реализацию мер по цифровизации оборота оружия в Российской Федерации", - сказал В. Золотов в пятницу на заседании научно-технического совета Росгвардии.

По его словам, создание такой системы позволит создать "единое электронное взаимодействие всех участников оборота оружия", то есть оружейных заводов, юридических лиц, торгующих, хранящих и использующих оружие, а также частных владельцев оружия.

Также, отметил В. Золотов, единая система позволит осуществить переход на электронный документооборот при выдаче электронных лицензий и разрешений на оружие.

"В-третьих, формируются условия для развития мобильного доступа в целях повышения удобства граждан при предоставлении подразделениями Росгвардии государственных услуг в сфере оборота оружия", - подчеркнул директор Росгвардии.

Федеральная платформа может быть создана на базе существующей в Росгвардии Системы централизованного учёта оружия, сообщил он.