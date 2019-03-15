Российская подлодка выйдет на учения в Черное море

15.03.19 14:25

© РИА Новости. Виталий Тимкив

15 марта. Interfax-Russia.ru - Оснащенная крылатыми ракетами "Калибр" подводная лодка "Старый Оскол" готовится выйти в море, сообщили в пятницу в пресс-службе Черноморского флота России.

"Флагманские специалисты штаба Черноморского флота произвели допуск личного состава к выходу в море и проверили материальную часть", - говорится в сообщении.

"В рамках выхода в море экипаж подводной лодки "Старый Оскол" отработает различные учения с морской авиацией и противолодочными кораблями ЧФ, а также проведёт тренировку по покладке лодки на грунт", - отмечается в сообщении.

Подводная лодка "Старый Оскол" - третья в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, построенных для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию). После завершения испытаний она летом 2016 года совершила межфлотский переход из Полярного (Мурманская область) в Севастополь.

Лодки этой серии неоднократно участвовали в нанесении ударов крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Средиземного моря по террористам в Сирии.