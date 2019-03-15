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15.03.19 14:28
Ледовые переправы стали закрывать в Кировской области
"С сегодняшнего дня запрещено движение по автомобильной трассе через реку Вятка в городе Котельнич", - сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ в пятницу.
Грузоподъемность этой ледовой дороги составляла 5 тонн, она связывала райцентр с микрорайоном Затон. Сейчас в местах переправы выставлены знаки, запрещающие выезд и выход на лёд. Кроме того, на въездах оборудованы заграждения из снега.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что в общей сложности этой зимой в области было открыто восемь ледовых переправ, все через реку Вятка.
"Специалисты дважды в день мониторят состояние переправ и принимают решение о закрытии. Переправа в Котельниче - первая. До конца марта будут закрыты остальные переправы", - сообщил собеседник агентства.
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