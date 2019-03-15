Ледовые переправы стали закрывать в Кировской области

15.03.19 14:28

© РИА Новости. Александр Кряжев

15 марта. Interfax-Russia.ru - Первую ледовую переправу закрыли в Кировской области из-за потепления.

"С сегодняшнего дня запрещено движение по автомобильной трассе через реку Вятка в городе Котельнич", - сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ в пятницу.

Грузоподъемность этой ледовой дороги составляла 5 тонн, она связывала райцентр с микрорайоном Затон. Сейчас в местах переправы выставлены знаки, запрещающие выезд и выход на лёд. Кроме того, на въездах оборудованы заграждения из снега.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что в общей сложности этой зимой в области было открыто восемь ледовых переправ, все через реку Вятка.

"Специалисты дважды в день мониторят состояние переправ и принимают решение о закрытии. Переправа в Котельниче - первая. До конца марта будут закрыты остальные переправы", - сообщил собеседник агентства.