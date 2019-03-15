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15.03.19 14:43

Первые тренировочные квартиры для воспитанников приютов открылись в Челябинске

© РИА Новости. Евгений Биятов
15 марта. Interfax-Russia.ru - Две тренировочные квартиры для подготовки выпускников детских домов к самостоятельной жизни открылись в Челябинске, сообщается пресс-служба регионального Минсоцотношений в пятницу.

Их первыми жильцами станут трое юношей и две девушки, которым уже исполнилось 16 лет. Всего за год через тренгинговые квартиры пройдут 14 ребят.

По сведениям пресс-службы, челябинский центр проживания стал первым опытом в развитии постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников детских домов, но он будет распространяться по всему региону.

"Это целая программа, направленная на то, чтобы ребенок, выйдя в самостоятельную жизнь, не оказался лицом к лицу с реальностью, которая задаст ему вопросы, на которые он не сможет ответить", - цитирует пресс-служба замминистра соцотношений региона Татьяну Ильину.

За время проживания ребята будут учиться самостоятельно вести хозяйство, готовить еду, обслуживать себя, распоряжаться деньгами, оплачивать коммунальные расходы и освоить другие бытовые реалии, с которыми им не приходится сталкиваться в детском доме.

Адаптация ко взрослой жизни будет начинаться за два года до выпуска. Период сопровождаемого педагогами проживания в тренировочной квартире рассчитан на две недели.

В свою очередь пресс-служба губернатора области отмечает, что губернатор Борис Дубровский поручил главам городов и районов организовать стопроцентный охват постинтернатным сопровождением выпускников организаций для детей-сирот.

"Необходимо обеспечить социализацию в обществе выпускников интернатов и детских домов. Нельзя оставлять детей-сирот один на один с действительностью. Наша задача - создать оптимальные условия для их нормального вхождения во взрослую жизнь", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

В 2019 году на территории области будут открыты 16 тренинговых квартир: семь в Челябинске, а также по одной в Златоусте, Каслях, Магнитогорске, Чебаркульском районе, Коркино, Южноуральске, Верхнеуральске, Кусе, Миассе.

Кроме того, в семи организациях для детей-сирот уже работают гостевые комнаты для будущих выпускников, где созданы условия, приближенные к домашним.

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