Паводок в Ленобласти ожидается ранний и затяжной

15.03.19 14:50

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

15 марта. Interfax-Russia.ru - Более 1,4 тыс. жилых домов в различных районах Ленинградской области находятся в зоне риска подтопления в период весеннего паводка, сообщил начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС по Ленинградской области Евгений Мусиенко журналистам в пятницу.

"При наихудшем сценарии развития гидрологической обстановки с учётом возможного образования заторов в нижних течениях рек Сясь, Свирь, Паша и Аять на территории Волховского, Лодейнопольского и Подпорожского районов в зону подтопления могут попасть 938 жилых домов в 38 населённых пунктах. По численности населения это 2740 человек", - сказал Е.Мусиенко.

Также при выпадении значительных осадков на пиках половодья в зоне подтоплений могут оказаться 474 жилых домов в семи населенных пунктах Тосненского и Тихвинского районов.

Е.Мусиенко добавил, что стоит также учитывать возможность образования затора на Неве в районе посёлка Металлострой, в результате чего при создании естественного подпора в реке Тосна в зоне подтопления могут оказаться до 20 жилых домов в населенном пункте Отрадное Кировского района с проживающими там 56 людьми.

Как в свою очередь сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, активная фаза весеннего половодья уже началась вскрытием рек ото льда в отдельных районах Ленинградской области.

"По последней снегосъемке, высота снега составляет 19-51 см, что на 6-13 см выше нормы. Воды в снеге достаточно много - от 77% до 150%. Положительные значения температуры плюс снежные факторы, конечно, приведут к постепенному повышению уровней воды. На сегодняшний день составленный прогноз весеннего половодья говорит о том, что оно будет ранним, но затяжным", - сказал А.Колесов.

По прогнозам синоптиков, вскрытие рек на западе Ленинградской области ожидается во второй и третьей декадах марта, на востоке области - в третьей декаде марта - первой декаде апреля. "Это всего на одну-две недели раньше нормы. Пики весеннего половодья практически на всей территории Ленобласти начнутся с запада, это третья декада марта - первая декада апреля, на востоке это первая-вторая декада апреля" - сказал А.Колесов.

"Максимальные уровни на реках будут выше нормы на 10-60 см. Некоторые места у нас и при норме топит, так что это половодье говорит о том, что ситуация не такая спокойная и подтоплений мы ожидаем", - добавил главный синоптик Петербурга.