Готовятся к испытаниям: США начали производство запрещенных ДРСМД ракет
  
Отказали в полетах: авиакомпании временно отказываются от самолетов Boeing-737Max
   
Прибыль из воды: строительство завода по розливу питьевой воды на берегу Байкала приостановлено
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
15.03.19 14:50

Паводок в Ленобласти ожидается ранний и затяжной

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
15 марта. Interfax-Russia.ru - Более 1,4 тыс. жилых домов в различных районах Ленинградской области находятся в зоне риска подтопления в период весеннего паводка, сообщил начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС по Ленинградской области Евгений Мусиенко журналистам в пятницу.

"При наихудшем сценарии развития гидрологической обстановки с учётом возможного образования заторов в нижних течениях рек Сясь, Свирь, Паша и Аять на территории Волховского, Лодейнопольского и Подпорожского районов в зону подтопления могут попасть 938 жилых домов в 38 населённых пунктах. По численности населения это 2740 человек", - сказал Е.Мусиенко.

Также при выпадении значительных осадков на пиках половодья в зоне подтоплений могут оказаться 474 жилых домов в семи населенных пунктах Тосненского и Тихвинского районов.

Е.Мусиенко добавил, что стоит также учитывать возможность образования затора на Неве в районе посёлка Металлострой, в результате чего при создании естественного подпора в реке Тосна в зоне подтопления могут оказаться до 20 жилых домов в населенном пункте Отрадное Кировского района с проживающими там 56 людьми.

Как в свою очередь сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, активная фаза весеннего половодья уже началась вскрытием рек ото льда в отдельных районах Ленинградской области.

"По последней снегосъемке, высота снега составляет 19-51 см, что на 6-13 см выше нормы. Воды в снеге достаточно много - от 77% до 150%. Положительные значения температуры плюс снежные факторы, конечно, приведут к постепенному повышению уровней воды. На сегодняшний день составленный прогноз весеннего половодья говорит о том, что оно будет ранним, но затяжным", - сказал А.Колесов.

По прогнозам синоптиков, вскрытие рек на западе Ленинградской области ожидается во второй и третьей декадах марта, на востоке области - в третьей декаде марта - первой декаде апреля. "Это всего на одну-две недели раньше нормы. Пики весеннего половодья практически на всей территории Ленобласти начнутся с запада, это третья декада марта - первая декада апреля, на востоке это первая-вторая декада апреля" - сказал А.Колесов.

"Максимальные уровни на реках будут выше нормы на 10-60 см. Некоторые места у нас и при норме топит, так что это половодье говорит о том, что ситуация не такая спокойная и подтоплений мы ожидаем", - добавил главный синоптик Петербурга.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  15.03.19 14:53
Столичные застройщики досрочно выполнили квартальный план по вводу жилья
.
  15.03.19 10:08
Врачи дают положительные прогнозы по здоровью столичной "девочки-маугли"
.
  15.03.19 09:53
Третьяковка представит современную интерпретацию творчества Репина на его ретроспективе
.
  15.03.19 09:02
Арестованным после керченского инцидента украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу
.
  14.03.19 17:16
Здания, освобождаемые ведомствами при переезде в "Москву-Сити", могут стать культурными и образовательными центрами
.
  14.03.19 14:56
Открытие нового здания Музеев Кремля будет многоступенчатым
.
  14.03.19 14:02
Мосгорсуд оставил предполагаемого шпиона Уилана под арестом
.
  14.03.19 12:51
Столичные рынки проверены на предмет соблюдения миграционного законодательства
.
  14.03.19 12:39
Платный дублер Калужского шоссе может появиться в "новой" Москве
.
  14.03.19 12:09
Мосгорсуд оставил в СИЗО мать найденного на "Лосином острове" мальчика


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket