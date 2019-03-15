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15.03.19 14:53

Столичные застройщики досрочно выполнили квартальный план по вводу жилья

© РИА Новости. Евгений Биятов
15 марта. Interfax-Russia.ru - Столичные застройщики досрочно выполнили план по вводу жилья, намеченный на первый квартал 2019 года, заявили в пятницу в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

"План по вводу жилья выполнен досрочно: по состоянию на 13 марта введен 61 дом площадью 1,138 млн кв.м", - цитирует пресс-служба главу ведомства Сергея Левкина.

Он отметил, что всего с начала года в Москве введено 2,2 млн кв.м недвижимости, что составляет 88% от запланированного на первый квартал объема.

По словам С.Левкина, в этом году в Москве намечается значительное увеличение объемов ввода жилья по сравнению с показателями 2018 года. Так, за этот же период прошлого года в столице было введено всего 742 тыс. кв.м недвижимости. С.Левкин подчеркнул, что такой динамики удалось достичь благодаря привлечению средств инвесторов.

"По сравнению с прошлогодними показателями доля инвесторов в общем вводе недвижимости увеличилась в полтора раза за аналогичный период", - заключил глава департамента.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее прогнозировал, что объемы жилищного строительства в Москве в ближайшие годы значительно вырастут.

"Сейчас в городе строится не менее 3 млн кв.м жилья, а в 2023-2024 годах мы сможем увеличить ввод жилья до 5 млн кв.м в год", - заявил М.Хуснуллин, пояснив, что рост, в первую очередь, связан с программой реновации.

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