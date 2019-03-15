Песков: позиция по передаче Спасо-Андроникова монастыря РПЦ еще не сформулирована

15.03.19 15:14

© РИА Новости. Максим Блинов

15 марта. Interfax-Russia.ru - Пока нет четко сформулированной позиции по передаче Спасо-Андроникова монастыря Русской православной церкви, но при решении этого вопроса нужно учитывать наличие там музейных объектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

"Тема достаточно новая, поэтому какой-то позиции здесь не сформулировано. Кроме того, там есть музейные объекты, конечно, это нужно учитывать при рассмотрении этого вопроса", - сказал Д.Песков.

"Но, повторяю, что позиции пока четко сформулированной нет", - подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее глава движения за возрождение обители Сергей Карнаухов сообщил "Интерфаксу", что патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал главе Росимущества Вадиму Яковенко письмо с просьбой о передаче Спасо-Андроникова монастыря в столице РПЦ.

По его словам, "это не просьба, в соответствии с законом этого письма уже достаточно для передачи обители в церковное ведение".

В РПЦ "Интерфаксу" подтвердили факт отправки патриархом данного письма. В обращении предстоятеля РПЦ речь идет, в частности, о передаче в ее собственность таких объектов культурного наследия федерального значения, как Спасский собор XV века, братский корпус и настоятельные палаты XVII века, церковь Михаила Архангела XVII века и другие.

В Русской православной церкви рассчитывают на то, что Спасо-Андроников монастырь будет передан ей в соответствии с законом и не породит конфликта с музейным сообществом.

"Хочется надеяться, что эта ситуация не будет повторять историю с Исаакиевским собором, где со всех сторон был определенный "перегрев". Здесь, я думаю, все будет в разумном, законном русле происходить, при взаимном уважении друг к другу и к закону", - заявил "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

При этом пресс-секретарь патриарха Кирилла назвал эти опасения лишенными оснований. "Мы не видим почвы для конфликта ни в целом, ни в отдельно взятом случае, связанном с темой передачи зданий Спасо-Андроникова монастыря после обращения патриарха", - отметил священник.

Более того, по его словам, у церкви есть многолетнее плодотворное сотрудничество с музейным сообществом.

"Церковь отдает себе отчет в колоссальном значении для русской культуры памятников, находящихся в Андрониковом монастыре, и самого комплекса монастыря, поэтому, конечно же, все будет проходить в рамках взаимодействия и сотрудничества, но при этом также в рамках закона, который предписывает передачу Церкви имущества религиозного назначения", - резюмировал отец Александр.

В музейном сообществе передачу объектов культурного наследия РПЦ назвали угрозой прежде всего для дальнейшей деятельности Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва"

В Союзе музеев России заявили, что федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" требует существенных доработок в плане гарантии сохранения культурных ценностей и музеев.

Директор Государственного музея городской скульптуры Владимир Тимофеев также считает необходимым создать список объектов, которые стали общенародным достоянием и уже не могут быть отданы РПЦ в рамках закона о передаче имущества.

"Некоторые объекты переросли значимость церковных и стали общенародным достоянием, как, например, Исаакиевский собор, наша Благовещенская усыпальница или рака Александра Невского, которая является произведением ювелирного искусства. Мне кажется, в данной ситуации надо создать список объектов и произведений искусства, которые уже окончательно не передаются РПЦ, а остаются в пользовании государства и общественности", - сказал В.Тимофеев "Интерфаксу" в пятницу.

Спасо-Андроников монастырь знаменит тем, что именно здесь принял постриг и подвязался преподобный Андрей Рублев (фрагмент его росписи сохранился в алтаре Спасского собора).

Кроме того, именно в этом монастыре москвичи встречали войско Дмитрия Донского после победы на Куликовом поле, здесь захоронены герои Куликовской битвы, Великой Северной и Семилетней войны, войны 1812 года, а также московские градоначальники, семьи Волконских, Трубецких, Суворовых, Мусиных-Пушкиных, Римских-Корсаковых и других известных династий.