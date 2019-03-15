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15.03.19 15:18
Глава Минтруда пообещал сделать более комфортной жизнь пожилых людей
"В этом году правительство России выделило 295 млн рублей из федерального бюджета на данное направление. Уже в следующем году, в 2020 году, федеральная поддержка этих проектов будет составлять 2 млрд рублей", - сказал М.Топилин на совещании в Туле в пятницу.
Министр напомнил, что федеральный проект "Старшее поколение" направлен прежде всего на то, чтобы сделать жизнь пожилых людей более комфортной, и эта задача самым тесным образом связана с задачей увеличения средней продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году.
"Есть время, есть ресурсы, есть возможности, есть очень хорошие практики. Практики не только государственные, но и негосударственные: мы очень плотно в этом направлении сотрудничаем с общественными организациями, с НКО", - подчеркнул М.Топилин.
Он поблагодарил представителей регионов и НКО, которые стали участниками пилотного проекта и первыми начали разворачивать программы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами.
Система долговременного ухода - это комплексная программа поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживания. Главная цель системы - обеспечить предоставление людям, нуждающимся в уходе, сбалансированного социального обслуживания и медицинской помощи в привычной, комфортной обстановке, а также обеспечить поддержку их семьям.
В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти регионов - участников пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода.
Ранее сообщалось, что Тульская область вошла в число регионов, реализующих пилотный проект "Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами". Программа будет внедряться поэтапно в течение трех лет. В проект уже включены медицинские и социальные учреждения Тулы, Щекинского и Богородицкого районов, в 2019 году в нее войдут еще пять районов.
Предварительный анализ показал, что в постоянном уходе нуждается каждый десятый гражданин, обслуживаемый на дому, а в стационарном учреждении - каждый третий. В регионе практически 6 тыс. человек получают родственный уход.
Кроме того, дополнительно открываются пункты проката технических средств реабилитации инвалидов.
В настоящее время Тульская область входит в пятерку самых "старых" регионов РФ, смертность превышает рождаемость почти в два раза.
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