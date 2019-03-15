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15.03.19 15:20
Свыше 4 тысяч петербуржцев пострадали зимой от гололеда и упавшей с крыши наледи
"С 1 декабря по 20 февраля количество случаев травм по причине падения людей из-за гололеда или обрушения наледей с крыш составило 4 тысячи 75, доставлено в стационар - 3 тысячи 734 человека", - говорится в ответе, предоставленном "Интерфаксу" в аппарате депутата в пятницу.
Данным предоставлены комитету Городской станцией скорой медицинской помощи.
31 января льдина упала на голову 25-летней жительнице города, в тяжелом состоянии она была госпитализирована, было возбуждено уголовное дело. В тот же день от падения наледи пострадала гражданка Вьетнама. Ранее, поскользнувшись на льду, получила травму 79-летняя уроженца Ленинграда, впоследствии она скончалась в больнице. 5 февраля в Петроградском районе города от упавшей с крыши глыбы льда погиб студент. 9 февраля у дома 17 по Загородному проспекту в результате падения наледи была травмирована девятилетняя девочка.
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