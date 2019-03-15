Свыше 4 тысяч петербуржцев пострадали зимой от гололеда и упавшей с крыши наледи

15.03.19 15:20

© РИА Новости. Максим Богодвид

15 марта. Interfax-Russia.ru - Более 4 тысяч человек получили травмы в Петербурге за прошедшую зиму из-за гололеда и падения наледи, следует из ответа руководства комитета по здравоохранению на запрос депутата городского парламента Михаила Амосова.

"С 1 декабря по 20 февраля количество случаев травм по причине падения людей из-за гололеда или обрушения наледей с крыш составило 4 тысячи 75, доставлено в стационар - 3 тысячи 734 человека", - говорится в ответе, предоставленном "Интерфаксу" в аппарате депутата в пятницу.

Данным предоставлены комитету Городской станцией скорой медицинской помощи.

31 января льдина упала на голову 25-летней жительнице города, в тяжелом состоянии она была госпитализирована, было возбуждено уголовное дело. В тот же день от падения наледи пострадала гражданка Вьетнама. Ранее, поскользнувшись на льду, получила травму 79-летняя уроженца Ленинграда, впоследствии она скончалась в больнице. 5 февраля в Петроградском районе города от упавшей с крыши глыбы льда погиб студент. 9 февраля у дома 17 по Загородному проспекту в результате падения наледи была травмирована девятилетняя девочка.