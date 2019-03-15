В Совфеде предложили повременить с запретом хостелов, чтобы не платить компенсации

15.03.19 15:25

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

15 марта. Interfax-Russia.ru - Законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах следует доработать и ввести в силу не ранее 1 января 2020 года, чтобы не пришлось платить компенсации из федерального бюджета регионам, сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

"На наш взгляд, оптимальный срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых домах, который мог бы устроить и жильцов, и бизнес - до конца года. Но есть и ещё одна важная деталь, которую упускать нельзя. Если мы примем решение раньше 1 января 2020 года, то, согласно налоговому кодексу, регионы должны получить компенсации из федерального бюджета из-за "выпадающих" доходов", - сказал он.

По словам И.Фомина, дополнительные финансовые обязательства - "не очень приятная процедура ни для Минфина, ни для Совета Федерации, поэтому их хотелось бы избежать".

В начале марта Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах. В среду на этой неделе Совет Федерации отклонил этот закон и отправил его на доработку согласительной комиссии.

По данным сервиса по поиску отелей Aviasales, примерно четверть объектов размещения в Москве составляют хостелы, в Санкт-Петербурге их доля около 17%.