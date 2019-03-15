Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 3,5 км

15.03.19 15:27

© РИА Новости. Евгений Нескромный

15 марта. Interfax-Russia.ru - Вулкан Шивелуч на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту до 3,5 км над уровнем моря, сообщает в пятницу Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Это событие на вулкане произошло в пятницу вечером. Пепловый шлейф распространился в восточном - юго-восточном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.

На пути распространения пеплового шлейфа находится райцентр Усть-Камчатск. По данным МЧС, пока пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.

Для Шивелуча установлен один из наиболее угрожающих - "оранжевый" цветовой код опасности для авиации.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.