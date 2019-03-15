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15.03.19 15:27
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 3,5 км
"Это событие на вулкане произошло в пятницу вечером. Пепловый шлейф распространился в восточном - юго-восточном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.
На пути распространения пеплового шлейфа находится райцентр Усть-Камчатск. По данным МЧС, пока пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.
Для Шивелуча установлен один из наиболее угрожающих - "оранжевый" цветовой код опасности для авиации.
Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.
Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.
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