Суд в Екатеринбурге отказал следствию в аресте депутата Госдумы Белоусова

15.03.19 16:40

© РИА Новости. Андрей Старостин

15 марта. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова, обвиняемого в коррупции, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения В.Белоусову в виде содержания под стражей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что прокурор ходатайство следствия не поддержал.

"Постановление суда вступит в законную силу только через трое суток, если не будет обжаловано сторонами", - уточнил собеседник агентства.

Вместе с тем следователь ограничил в выезде за границу депутата Госдумы от "Справедливой России" .

"Невозможность Белоусова выезжать из России - это единственное ограничение, которое действует сейчас в отношении него", - сказал его адвокат Игорь Трунов "Интерфаксу".

Он отметил, что в самое ближайшее время депутат вернется Москву и приступит к исполнению своих обязанностей.

Как сообщалось, депутата Госдумы от "Справедливой России" В.Белоусова обвиняют в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с мая 2010 года по январь 2014 года, депутат совместно с тогда еще губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, действуя в составе организованной группы, получили взятку в сумме более 3,2 млрд рублей от руководителей одного из холдингов за оказание общего покровительства. В частности, "в результате совместных незаконных действий Юревича и Белоусова была обеспечена победа организаций холдинга в аукционах в сфере дорожного обслуживания и назначены на должности директоров госпредприятий лица, подконтрольные и аффилированные взяткодателям".

Госдума в декабре прошлого года дала согласие на лишение В.Белоусова депутатской неприкосновенности и на возбуждение в отношении него уголовного дела.