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15.03.19 16:34
Рослесхоз прогнозирует высокую и чрезвычайную пожарную опасность в июне на Урале
"Есть проблемная тема для УрФО - самый чувствительный блок связан с тушением пожаров. В июне для УрФО самый сложный прогноз. Практически все регионы (Урала - ИФ) находятся в зоне высокой и чрезвычайной пожарной опасности", - сказал И.Валентик журналистам в Екатеринбурге в пятницу.
Он добавил, что необходимо уделить внимание противопожарной безопасности населенных пунктов еще весной.
"Самое важное сейчас весной, а с марта пройдет прогрев Челябинской и Курганской областей, то есть юга Урала, нужно обратить внимание на противопожарную безопасность населенных пунктов - СНТ, земель сельхозназначения. Именно оттуда возникают лесные пожары", - пояснил И.Валентик.
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