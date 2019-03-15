Рослесхоз прогнозирует высокую и чрезвычайную пожарную опасность в июне на Урале

15.03.19 16:34

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

15 марта. Interfax-Russia.ru - В начале лета в Уральском федеральном округе будет высокая пожарная опасность, считает руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

"Есть проблемная тема для УрФО - самый чувствительный блок связан с тушением пожаров. В июне для УрФО самый сложный прогноз. Практически все регионы (Урала - ИФ) находятся в зоне высокой и чрезвычайной пожарной опасности", - сказал И.Валентик журналистам в Екатеринбурге в пятницу.

Он добавил, что необходимо уделить внимание противопожарной безопасности населенных пунктов еще весной.

"Самое важное сейчас весной, а с марта пройдет прогрев Челябинской и Курганской областей, то есть юга Урала, нужно обратить внимание на противопожарную безопасность населенных пунктов - СНТ, земель сельхозназначения. Именно оттуда возникают лесные пожары", - пояснил И.Валентик.