Ледяная глыба упала на коляску в нижегородском Дзержинске, пострадали двое детей

15.03.19 16:50

© РИА Новости. Максим Богодвид

15 марта. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту получения травм двумя маленькими жителями города Дзержинска Нижегородской области.

Региональное СУ СКР сообщает в пятницу, что накануне днем с крыши дома упала ледяная глыба. В этот момент рядом находились мама с двумя детьми.

"Основной удар пришелся на коляску, в которой находилась месячная девочка. Кроме того, телесные повреждения получил и 3-летний мальчик. Мать детей не пострадала", - говорится в сообщении.

Девочка была госпитализирована в реанимационное отделение детской областной больницы. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В ходе расследования будет дана оценка действиям руководителей управляющей компании, которая ответственна за очистку снега с крыши дома.