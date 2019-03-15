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15.03.19 16:50
Ледяная глыба упала на коляску в нижегородском Дзержинске, пострадали двое детей
Региональное СУ СКР сообщает в пятницу, что накануне днем с крыши дома упала ледяная глыба. В этот момент рядом находились мама с двумя детьми.
"Основной удар пришелся на коляску, в которой находилась месячная девочка. Кроме того, телесные повреждения получил и 3-летний мальчик. Мать детей не пострадала", - говорится в сообщении.
Девочка была госпитализирована в реанимационное отделение детской областной больницы. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.
Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В ходе расследования будет дана оценка действиям руководителей управляющей компании, которая ответственна за очистку снега с крыши дома.
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