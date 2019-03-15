Прокуратура нашла нарушения в работе администрации Екатеринбурга

15.03.19 17:03

© РИА Новости. Виталий Безруких

15 марта. Interfax-Russia.ru - Замглавы Екатеринбурга Анатолий Гагарин покинул пост со строгим выговором от начальства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокурорская проверка выявила грубые нарушения, в том числе коррупционные, в работе екатеринбургской администрации. Фигурантом стал теперь уже бывший заместитель городского главы А.Гагарин, говорится в сообщении.

"Установлено, что А.Гагарин на момент назначения на <...> должность, в нарушение установленного законом прямого запрета, являлся и на момент прокурорской проверки является директором трех коммерческих организаций", - говорится в сообщении.

Подшефные предприятия А.Гагарина работают в сфере СМИ, рекламы и книгоиздания.

Выявленная прокуратурой информация грубо нарушает федеральные законы "О противодействии коррупции" и "О муниципальной службе в Российской Федерации". Кроме того, выяснилось, что должностная инструкция замглавы Екатеринбурга А.Гагарина не разрабатывалась и не утверждалась.

Прокуратура внесла представление в адрес главы Екатеринбурга, по результатам рассмотрения которого А.Гагарин получил выговор за нарушения требований законодательства и был уволен с должности по собственному желанию.

Как сообщает пресс-служба администрации города, постановления об увольнении А.Гагарина нет.

"Заместителю главы Екатеринбурга по внутренней и информационной политике А.С.Гагарину объявлен выговор, постановления об увольнении нет", - говорится в сообщении.