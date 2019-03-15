"ЮВТ Аэро" в мае введет рейс из Перми до Калининграда

15.03.19 17:22

© РИА Новости. Владимир Астапкович

15 марта. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "ЮВТ-Аэро" со 2 мая вводит прямой регулярный рейс из Перми в Калининград и обратно, сообщается на сайте министерства транспорта Пермского края.

Вылеты из Перми запланированы по понедельникам (в 20:10) и четвергам (в 18:20) на воздушных судах Bombardier CRJ- 200 пассажировместимостью 50 человек.

По информации министерства, авиакомпания намерена выполнять рейсы по этому маршруту до конца года.

Рейс субсидируется из краевого и федерального бюджетов. Билеты уже поступили в продажу.

По данным сайта аэропорта Перми, авиарейсы по данному направлению в настоящее время не выполняются другими авиакомпаниями.

"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров по России, а также по ближнему зарубежью. Базовыми аэропортами являются "Бугульма" и "Казань". Флот авиакомпании состоит из самолетов Bombardier CRJ-200.