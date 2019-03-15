Экспертное заключение по состоянию каждой косатки и белухи, содержащейся в бухте Средняя, будет дано к концу марта

15.03.19 17:26

© РИА Новости. Владимир Астапкович

15 марта. Interfax-Russia.ru - Группа представителей заинтересованных ведомств, а также экспертов, имеющих опыт работы с морскими животными, в начале следующей недели отправится на Дальний Восток, чтобы оценить состояние косаток и белух, содержавшихся в так называемой "китовой тюрьме", сообщили в Минприроды.

"Для проведения исследований животных 18-19 марта группа из ученых, ветеринаров, сотрудников специализированных учреждений, имеющих практический опыт работы с морскими животными, вылетает на место для проведения диагностики состояния здоровья косаток и белух. Состоится забор крови, осмотр и наблюдение. В десятидневный срок будут даны заключения по каждой косатке. До конца месяца проведут аналогичную работу с белухами", - отмечается в сообщении пресс-службы министерства, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

"После заключения специалистов и представленной научной рекомендации начнётся этап подготовки сил и средств для транспортировки животных к местам дальнейшего пребывания. Сегодня на заседании от экспертов разных научных и зоозащитных организаций звучало мнение о необходимости выпуска животных, готовых к возврату в естественную среду, именно в места традиционного обитания, откуда был произведен лов. Речь идёт о бухте Охотского моря", - сообщили в Минприроды.

По мнению экспертов, возврат животных должен производиться специальными судами с ёмкостями не менее 200 тонн, время в пути от бухты Средней от 4 до 5 суток. Сроком проведения операции называется июнь-июль, с наступлением безледного периода.

"Версии в настоящее время прорабатываются все. Взаимодействие выстроено на всех уровнях. На месте - в Приморском крае - задействованы все территориальные органы служб и ведомств. Для детальной проработки точечных вопросов к обсуждению рабочей группы будут привлекаться узкие специалисты", - отмечают в министерстве.

В пятницу в Минприроды под председательством замминистра Мурада Керимова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по охране морских млекопитающих с обсуждением порядка взаимодействия и первоочередных мер для разрешения ситуации, связанной с содержанием в бухте Средняя Приморского края 11 касаток и 87 белух.

В состав рабочей группы вошли представители Минприроды, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росприроднадзора, ФСБ, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, Приморского края, ветеринарных служб, специализированных учреждений, научных институтов, общественных организаций.