Москва обещает ответить на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе

16.03.19 12:47

© РИА Новости. Владимир Сергеев

16 марта. Interfax-Russia.ru - МИД РФ назвал недружественной акцией введение Евросоюзом персональных санкций в отношении российских граждан из-за недавнего инцидента с украинскими кораблями в районе Керченского пролива и пообещал принять ответные меры.

"Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС", - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в субботу.

В нем отмечается, что "решение Совета ЕС свидетельствует о неуважении к праву Российской Федерации на обеспечение защиты своей государственной границы".

"Это - безответственный путь, который лишь поощряет Киев к продолжению политики провокаций, несущей угрозу безопасности Российской Федерации и других государств Причерноморского региона, в т.ч. членов самого Европейского союза", - говорится в комментарии МИД РФ.

В нем напоминается, что 15 марта Советом ЕС приняты односторонние ограничительные меры в отношении ряда российских граждан.

"Предлог для внесения наших соотечественников в нелегитимные санкционные списки ЕС поражает своим лицемерием и цинизмом. В основном речь идет о сотрудниках Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые мужественно выполняют свой долг по защите государственной границы нашей страны", -подчеркивает МИД РФ.

По его словам, ""вина" наших пограничников заключается только в том, что они своими решительными действиями пресекли организованную киевскими властями 25 ноября 2018 г. грубую провокацию в районе Керченского пролива".

"Полностью не соответствуют действительности утверждения ЕС о том, что Россия "нарушила международное право" и безосновательно применила силу. Как известно, в этот день два корабля Военно-морских сил Украины с кадровыми сотрудниками СБУ на борту попытались совершить попытку прорыва из Черного в Азовское море в нарушение права мирного прохода через российские территориальные воды. Они проводили опасное маневрирование, создавая угрозу для нормального движения судов, и категорически отказывались подчиняться требованиям российских пограничников", - говорится в комментарии МИД РФ.

В нем отмечается, что "морская граница Российской Федерации была нарушена в том месте, которое еще до воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 г. являлось российской территорией".

"Задержание украинских военных кораблей и их экипажей было осуществлено нашими пограничниками в полном соответствии с нормами международного права, Конституцией и действующим законодательством Российской Федерации. Украинские моряки впоследствии публично признали провокационный характер организованного с их участием инцидента", - говорится в комментарии МИД РФ.

В нем выражается сожаление, что "Европейский союз фактически солидаризировался с киевскими властями, перевернувшими ноябрьские события в Керченском проливе "с ног на голову"". "Не может не обращать на себя внимание и то, что данное решение принято незадолго до президентских выборов на Украине", - отмечается в комментарии.