Власти Татарстана обещают обеспечить всех детей местами в детсадах к 2022 году

18.03.19 11:49

© РИА Новости. Игорь Зарембо

18 марта. Interfax-Russia.ru - Все дети в Татарстане к 2022 году будут обеспечены местами в детских садах, сообщил заместитель премьер-министра республики - министр образования и науки Рафис Бурганов на заседании регионального Госсовета.

"Потребность с обеспечением местами в детских садах остается. В 2019 году темпы строительства образовательных организаций не просто будут сохранены, а заметно вырастут", - сказал Р.Бурганов.

Он также сообщил, что в этом году в республике уже открылся один детский сад, продолжается строительство еще 29, из них 27 строится в рамках национального проекта "Демография". Их ввод планируется до конца 2019 года. Строительство этих детских садов позволит дополнительно создать более 6 тыс. мест.

"Программа строительства детских садов будет продолжена и в последующие два года. Планируется создать более 9 тыс. мест, из них 6 тыс. - ясельных. Эти меры позволят обеспечить всех нуждающихся детей местами в дошкольных образовательных организациях к 2022 году", - заключил министр.