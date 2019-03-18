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18.03.19 11:49
Власти Татарстана обещают обеспечить всех детей местами в детсадах к 2022 году
"Потребность с обеспечением местами в детских садах остается. В 2019 году темпы строительства образовательных организаций не просто будут сохранены, а заметно вырастут", - сказал Р.Бурганов.
Он также сообщил, что в этом году в республике уже открылся один детский сад, продолжается строительство еще 29, из них 27 строится в рамках национального проекта "Демография". Их ввод планируется до конца 2019 года. Строительство этих детских садов позволит дополнительно создать более 6 тыс. мест.
"Программа строительства детских садов будет продолжена и в последующие два года. Планируется создать более 9 тыс. мест, из них 6 тыс. - ясельных. Эти меры позволят обеспечить всех нуждающихся детей местами в дошкольных образовательных организациях к 2022 году", - заключил министр.
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