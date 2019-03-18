Инновационное военное оборудование представят в Екатеринбурге

18.03.19 11:54

© РИА Новости. Антон Денисов

18 марта. Interfax-Russia.ru - День инноваций Центрального военного округа состоится в Екатеринбурге в период с 5 по 6 апреля, сообщает пресс-служба ЦВО.

Инициатором проведения в Екатеринбурге Дня инноваций ЦВО стал министр обороны России Сергей Шойгу. Цель мероприятия - создать условия для поиска передовых технологий и продукции военного назначения для использования в интересах Вооруженных Сил страны.

"Планируется, что День инноваций ЦВО соберет представителей более 60 предприятий промышленности, которые предложат образцы продукции военного и другого назначения", - говорится в сообщении.

Статическая экспозиция будет состоять из тематических разделов, посвященных лазерным и био-технологиям, перспективной боевой экипировке военнослужащих, робототехнике, средствам радиоэлектронной борьбы и радиоразведки, медицине, средствам защиты, стрелково-пушечному вооружению.