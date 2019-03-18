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18.03.19 11:54
Инновационное военное оборудование представят в Екатеринбурге
Инициатором проведения в Екатеринбурге Дня инноваций ЦВО стал министр обороны России Сергей Шойгу. Цель мероприятия - создать условия для поиска передовых технологий и продукции военного назначения для использования в интересах Вооруженных Сил страны.
"Планируется, что День инноваций ЦВО соберет представителей более 60 предприятий промышленности, которые предложат образцы продукции военного и другого назначения", - говорится в сообщении.
Статическая экспозиция будет состоять из тематических разделов, посвященных лазерным и био-технологиям, перспективной боевой экипировке военнослужащих, робототехнике, средствам радиоэлектронной борьбы и радиоразведки, медицине, средствам защиты, стрелково-пушечному вооружению.
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