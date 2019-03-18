Минсельхоз РФ представил концепцию развития сельского хозяйства в регионах

18.03.19 11:57

© РИА Новости. Евгений Биятов

18 марта. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз представил концепцию регионализации развития сельского хозяйства РФ, сообщило ведомство по итогам совещания, которое замминистра сельского хозяйства Оксана Лут провела во Владивостоке в понедельник.

"Совместно с регионами Минсельхоз определяет приоритетные направления развития АПК, исходя из их потенциала, потребностей соседних субъектов, а также целей, поставленных перед агропромышленным комплексом по наращиванию экспорта сельхозпродукции", - говорится в сообщении.

Как считают в ведомстве, такой подход направлен на стимулирование развития сельского хозяйства в регионах, выделение наиболее эффективных и перспективных из них.

В пресс-релизе также сообщается, что на совещании был обсужден вопрос, связанный с поддержкой малых форм хозяйствования в Дальневосточном федеральном округе. В настоящее время в общем объеме произведенной в округе сельхозпродукции на долю фермеров приходится более 15% (почти 30 млрд рублей). По итогам прошлого года регионы Дальнего Востока направили свыше 42% единой субсидии на грантовую поддержку фермерских хозяйств и кооперативов. Это самый высокий показатель среди всех федеральных округов.

Минсельхоз с февраля проводит серию выездных совещаний с региональными органами управления АПК. 5 февраля совещание было проведено в Туле (Центральный федеральный округ), 22 февраля - Казани (Приволжский федеральный округ).