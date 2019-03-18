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Депутаты думы Владивостока будут выбирать мэра города из трех кандидатов

© РИА Новости. Руслан Кривобок
18 марта. Interfax-Russia.ru - Конкурсная комиссия в понедельник определила трех из почти 40 кандидатов, из которых депутаты думы Владивостока выберут мэра столицы Дальневосточного федерального округа.

"У многих выступавших были интересные идеи. Большинством голосов принято решение о допуске трех кандидатов. На мой взгляд, они выступили наиболее компетентно", - сообщил журналистам руководитель комиссии, вице-губернатор Приморья Антон Волошко.

Среди отобранных кандидатов - исполняющий обязанности мэра Владивосток Олег Гуменюк, депутат думы города Кирилл Григорьев и председатель первичной профсоюзной организации "Всероссийский Электропрофсоюз", экс-депутат думы Владивостока Александр Юртаев.

В понедельник в форме собеседований с претендентами прошел второй этап конкурса, к которому после проверки документов были допущены 39 участников.

Заседание думы Владивостока, на котором депутаты будут выбирать мэра города из предложенных конкурсной комиссией кандидатур, запланировано на 28 марта.

Дума Владивостока объявила конкурс на замещение должности главы города с 29 января. Прием документов завершился 11 февраля, в комиссию поступил 51 пакет документов.

Среди желающих возглавить администрацию дальневосточной столицы были безработные, предприниматели, местные артисты, депутаты и их помощники, помощник судьи, адвокат, электромеханик, слесарь, инженер, пенсионер, экономист, специалист по тендерам, врач-нейрохирург, научный сотрудник Дальневосточного отделения РАН.

Бывший мэр Владивостока Виталий Веркеенко ушел в отставку по собственному желанию 11 октября 2018 года. В настоящее время обязанности мэра города исполняет первый замглавы городской администрации Олег Гуменюк.

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