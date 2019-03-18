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Уроки финансовой грамотности для детей-сирот стартуют в Подмосковье

© РИА Новости. Михаил Мордасов
18 марта. Interfax-Russia.ru - Более 100 воспитанников детских домов Подмосковья посетят первый урок по финансовой грамотности, организованный министерством образования региона и Сбербанком, сообщает пресс-служба областного ведомства.

"Министерство образования Московской области запускает совместный проект со Среднерусским банком ПАО Сбербанк по финансовой грамотности подмосковных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Первое мероприятие пройдет 19 марта, его посетят свыше 100 воспитанников из 13 детских домов региона", - говорится в сообщении.

По словам главы областного Минобразования Ольги Забраловой, которые приводит пресс-служба, в серии образовательных встреч будут принимать участие ребята в возрасте от 9 до 18 лет.

"В течение 2019 года наши воспитанники также смогут поучаствовать в конкурсе проектов. Для ребят это отличная возможность научиться управлять личными финансами и избегать небезопасных финансовых процедур. Это очень важно в современном мире", - отметила О.Забралова.

Министр напомнила, что в Подмосковье также регулярно проходят уроки по финансовой грамотности в школах. В прошлом году в них приняли участие свыше тысячи учреждений.

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