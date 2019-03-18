Число заболевших корью в Ивановской области возросло до 66 человек

18.03.19 12:16

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

18 марта Interfax-Russia.ru - В Ивановской области зарегистрировано 66 лабораторно подтвержденных случаев кори, сообщает региональный департамент здравоохранения.

"Заболеваемость регистрируется, в основном, среди цыган - непривитого мигрирующего населения, а также ранее отказавшегося от иммунизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцина в поликлиниках есть и в первую очередь прививаются лица, имевшие контакт с заболевшими.

Привито более 890 человек, среди них 412 несовершеннолетних. Детям в возрасте до одного года введен иммуноглобулин.

Ситуация с распространением заболевания находится на постоянном контроле, ведется мониторинг в ежедневном режиме.

По данным пресс-службы, в регион поступило 1 тыс.50 доз вакцины, поставка еще 2 тыс. доз, закупленных на средства областного бюджета, ожидается в ближайшее время.

"С 1 апреля в регионах страны стартуют мероприятия по подчищающей иммунизации населения против кори, она продлится до 1 октября - то есть будут пересматриваться медотводы, также будет проводиться работа с родителями в случае отказа от вакцинации", - цитируются в сообщении слова замдиректора департамента здравоохранения Татьяны Слабинской.

Очаг заболеваемости корью был выявлен в Иваново 13 февраля, когда было зарегистрировано четыре лабораторно подтвержденных случая. К 21 февраля заболело десять жителей города. В школах областного центра непривитые ученики были переведены на дистанционное обучение.

В регионе была начата вакцинация всех лиц, контактирующих с заболевшими, работников медицинских организаций и учреждений социальной сферы, а также тех, кто прибыл в регион на работу из стран ближнего зарубежья.